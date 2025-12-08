Η εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τα φετινά Χριστούγεννα.

Άστατος φαίνεται οτι θα είναι ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς όπως ανέφερε στην σημερινή πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα αλλάξει, φερνοντας κρύο, βροχές αλλά και χιόνια στα βουνά.

Παρά το γεγονός οτι αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει θα είναι μία ήπια περίοδος, χωρίς βροχές αλλά και με άνοδο της θερμοκρασίας, οι συνθήκες αυτές δεν θα κρατήσουν για πολύ καθώς την εβδομάδα των Χριστουγέννων αναμένεται και πάλι κακοκαιρία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, είχε μάλιστα πριν ημέρες δώσει την πρώτη εκτίμιση για τον καιρό των Χριστουγέννων επισημαίνοντας πως φαίνεται ότι η χώρα θα οδηγηθεί ξανά σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου:

Μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα

Ο καιρός δείχνει πιο άστατος και ψυχρός

Ένα πιθανό σενάριο φέρνει βροχές και χιόνια στα βουνά, συνθήκες ταιριαστές για την εποχή

Η πορεία των συστημάτων θα επιβεβαιώσει ή θα ανατρέψει το σκηνικό όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deskxloc7h9d?integrationId=40599y14juihe6ly}