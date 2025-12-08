Απόψε τα μεσάνυχτα η Ιωάννα Παλιοσπύρου μιλάει στο «EQ», στο ACTION 24.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «EQ» του ACTION 24 απόψε τα μεσάνυχτα, η Έλενα Παπαβασιλείου υποδέχεται μια γυναίκα που έχει μετατραπεί σε σύμβολο δύναμης, θάρρους και επιμονής: την Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Σε μια συνέντευξη που συγκλονίζει με την αλήθεια της, η Ιωάννα μιλά για όλα όσα βίωσε μετά τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε με καυστικό υγρό, αποκαλύπτοντας τις αμέτρητες μάχες που κλήθηκε να δώσει - και που εξακολουθεί να δίνει - πέντε χρόνια μετά το τραυματικό γεγονός.

Μοιράζεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια τον αγώνα της για θεραπεία και αποκατάσταση, ανατρέχει στις στιγμές που τη λύγισαν αλλά και σε εκείνες που της έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσει και να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, τολμώντας να ονειρευτεί απ’ την αρχή.

Περιγράφει βήμα - βήμα τα στάδια από τα οποία πέρασε προκειμένου να μάθει να αγαπάει ξανά την εικόνα της, μιλά για την πορεία προς την ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά και για όσα της λείπουν από τη ζωή της πριν την επίθεση.

{https://www.youtube.com/watch?v=auM0z8keto0}

Πώς κατάφερε να μετατρέψει τον πόνο σε κινητήριο δύναμη και το βίωμά της σε μια στιβαρή φωνή που εμπνέει και υποστηρίζει χιλιάδες συνανθρώπους μας;

Χάρη στη βαθιά ενσυναίσθηση της, η Έλενα Παπαβασιλείου δημιουργεί απόψε τα μεσάνυχτα στο «EQ» εκείνο το περιβάλλον εμπιστοσύνης, όπου η Ιωάννα αφηγείται το ταξίδι της με αυθεντικότητα και θάρρος.

«EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου - Το νέο επεισόδιο απόψε στις 00:00 στο ACTION 24.