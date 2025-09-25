Η Αθηναΐδα Νέγκα, επιστρέφει με το «Καλύτερα Αργά».

Επιστρέφει η Αθηναΐδα Νέγκα με την late night εκπομπή της «Καλύτερα Αργά», ενώ μόλις σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός του Action24, εξέδωσε και την επίσημη ανακοίνωση για το πρόγραμμα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αγαπημένη εκπομπή με τις δυνατές συνεντεύξεις, επιστρέφει την ερχόμενη Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Αθηναΐδα Νέγκα- «Καλύτερα Αργά»: Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Action24, σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Η εκπομπή του ACTION 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα έρχεται την Τρίτη στις οθόνες σας!

Επειδή και φέτος κάποια πράγματα λέγονται «Καλύτερα Αργά», η εκπομπή ανατρεπτικών συνεντεύξεων επιστρέφει στο διαχρονικό της ραντεβού αυτή την Τρίτη 30/09 αποκλειστικά μέσα από την συχνότητα του ACTION 24.

Από Τρίτη έως Παρασκευή τα μεσάνυχτα, η μοναδική Αθηναΐδα Νέγκα μας υποδέχεται στο στούντιο του «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ», φιλοξενώντας πρόσωπα με χαρακτήρα και άποψη σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων σε θέματα επικαιρότητας και της ζωής μέσα από μια πιο εναλλακτική σκοπιά, με δημιουργική ασάφεια και χιούμορ, επίτηδες και «κατά λάθος»!

Το «Καλύτερα Αργά» φέτος δεν… αργεί! Συντονιστείτε την Τρίτη τα μεσάνυχτα στο ACTION 24 για να απολαύσετε τον πρώτο καλεσμένο- έκπληξη!»