Το Survivor 2026 είναι προ των πυλών.

Επιστρέφει το Survivor στη συχνότητα του ΣΚΑΙ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν δύο ομάδες τους: Αθηναίους και τους Επαρχιώτες.

Ειδικότερα, ήδη από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η είδηση έγινε γνωστή μέσω της εκπομπής Weekend Live, όπου και αποκαλύφθηκε πως στο τιμόνι της παρουσίασης, θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιανός.

Σήμερα, ωστόσο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, εξέδωσε και την επίσημη ανακοίνωση.

Το Survivor 2026 είναι γεγονός

Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός, μεταφέρει χαρακτηριστικά: «Το Survivor, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης, έρχεται ξανά στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο, ανατρεπτικό και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση: 250.000 ευρώ!!

Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι VS Επαρχιώτες.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί!

Ποιοι θα επιβιώσουν και θα επικρατήσουν στο νέο Survivor;

Ένας θα κατακτήσει το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ!

Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν. Κάνε το βήμα και μπες στον κόσμο του Survivor. Εδώ τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, είναι στο χέρι σου!».

{https://www.youtube.com/watch?v=EJheN0g_E9o&t=1s}