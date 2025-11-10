Το πάρτι σε ρυθμούς Halloween του ζεύγους Κούστα και τα ξεχωριστά κοστούμια.

Με αφορμή το Halloween, ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα, διοργάνωσαν ένα ιδιαίτερο πάρτι με εκλεκτούς καλεσμένους και εκλεπτυσμένα κοστούμια που έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πάρτι, έλαβε χώρα σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ενώ το παρών έδωσαν ο Ηλίας Ψινάκης και η Άννα Βίσση, η οποία έχει βαφτίσει και το γιο του ζευγαριού.

Ο Ηλίας Ψινάκης, ήταν εκείνος που ανήρτησε μία σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύοντας το γούστο των καλεσμένων και των οικοδεσποτών στο ντύσιμο, ενώ η φωτογραφία αποπνέει ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα μεταξύ τν καλεσμένων.

Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Κούστα, ως οικοδέσποινα της βραδιάς φόρεσε ένα επιβλητικό, μαύρο φόρεμα κεντημένο από δαντέλα, ενώ στο κεφάλι της είχε τοποθετημένο ένα ιδιαίτερο κομμάτι, τα κέρατα, που φορούσε η Αντζελίνα Τζολί, στην ταινία της Disney, Maleficent.

Αντίστοιχα, ο Ηλίας Ψινάκης, ντύθηκε στα μαύρα, με τις μπότες του με τις κόκκινες λεπτομέρειες να κλέβουν την παράσταση, ενώ η Άννα Βίσση, φρόντισε να «φουντώσει» το μαλλί της και να φορέσει έναν κόκκινο, εφαρμοστό κορσέ με ημιδιάφανα μανίκια. Το μακιγιάζ της σε σκούρα χρώματα, μαύρες λεπτομέρειες και κόκκινο κραγιόν – ολοκλήρωναν το Halloween ντύσιμό της.

Στην ανάρτησή του ο Ηλίας Ψινάκης, συνόδευσε τη φωτογραφία, γράφοντας μία σχετική λεζάντα: «Ένα υπέροχο Halloween Party σε ένα πάρα πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Την ατμόσφαιρα σε ένα κάλεσμα δεν την κάνουν οι καλεσμένοι. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, διάσημοι η άσημοι, γέροι ή νέοι. Την ατμόσφαιρα την κάνουν οι οικοδεσπότες! @belita_private και Γιάννη μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αξέχαστη βραδιά που μας χαρίσατε και την απλότητα, την μόρφωση, την αγωγή, την αγάπη, την φιλία και την φροντίδα σας. Την εισπράττουμε όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε φίλοι σας».

