Αποχώρησε από την εκπομπή «Το ΄χουμε» ο Χάρης Λεμπιδάκης. Άλλη μία αποχώρηση από την ομάδα του Κώστα Τσουρού μέσα σε λίγες ημέρες.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη, αποχώρησε από την εκπομπή «Το ‘χουμε», ενώ μόλις σήμερα, ακόμη μία ανακοίνωση από το Χάρη Λεμπιδάκη, ήρθε για να ταράξει τις ισορροπίες.

Ειδικότερα, μέσω σχετική ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, ο Χάρης Λεμπιδάκης, έκανε γνωστό στους τηλεθεατές, πως η συνεργασία του με τον Κώστα Τσουρό και τον ΣΚΑΙ, έφτασε στο τέλος της, επιβεβαιώνοντας της φήμες που τον ήθελαν εκτός πλατό.

Αποχώρηση βόμβα από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Εκτός ο Χάρης Λεμπιδάκης

Το πρωί της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου λοιπόν, ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεμπιδάκης, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, μέσω της οποία ανακοινώνει την απόφασή του να αποχωρήσει, λέγοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συνεργάτες του, εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του.

Στη φωτογραφία της δημοσίευσες, ο ίδιος με τον Κώστα Τσουρό, στέκονται χαμογελαστοί στο πλατό της εκπομπής, ενώ ο δημοσιογράφος, σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Όταν ξεκινούσε αυτό το παρεάκι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό ταξίδι υπήρχε όραμα, προσμονή και δίψα για δουλειά και συνεργασία! Μετά από δύο μήνες και κάτι αποχωρώ από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και από τον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι! Είναι μία απόφαση που πήρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και σίγουρα δεν χαίρομαι για την κατάληξη αυτή γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο σχεδίαζα - τουλάχιστον την δεδομένη στιγμή - γιατί έχω μάθει να παλεύω και στις δύσκολες συνθήκες!

Πράγματα και καταστάσεις που δεν επέτρεπαν τον ενθουσιασμό και το μεράκι που είχα όλο αυτό το διάστημα να δουλεύω , με υποχρεώνουν να αφήσω κάτι που με βρήκε σύμφωνο από την αρχή όταν ο Κώστας με προσέγγισε με πολύ όμορφο και επαγγελματικό τρόπο για να συνεργαστούμε. Δεν το μετάνιωσα και ήταν μία επιλογή που ακόμη και σήμερα θα την έκανα.

Έχω μάθει - με τα λάθη μου σαφώς - να εργάζομαι σκληρά και ένα πράγμα που μου αφήνει αυτή η συνεργασία είναι ότι με ενεργοποίησε να βγω στο δρόμο, να κάνω ρεπορτάζ και να μοιραστούμε με το τηλεοπτικό κοινό όμορφες συνεντεύξεις και πληροφορίες! Παράλληλα μπαίνουν στο κάδρο και κάποιες υποχρεώσεις που είχα μιλήσει με το κανάλι που έρχονται από τον Φεβρουάριο και είχα εκφράσει την επιθυμία μου ότι θέλω να το κάνω παράλληλα ή να υπάρχει χρόνος να φύγω στο εξωτερικό κάτι που θα έφερνε δυσκολίες στο πλαίσιο της συνεργασίας!

Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον φίλο Κώστα και να του πω ότι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί την βοήθεια μου θα την έχει. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι και συγκεκριμένα την Αλκ.Μαραγκουδάκη , την Δώρα Γερογιάννη και την Αγλαία Παγώνα για τις αγωνίες και τις άπειρες συζητήσεις που κάναμε από τον Αύγουστο για να υπάρχει μία καλή συνεργασία και ένα ωραίο αποτέλεσμα στην εκπομπή.

Επίσης θέλω να κάνω μία μεγάλη αγκαλιά και να πω ευχαριστώ στην Ελεάνα , την Δήμητρα για το δύσκολο «καθημερινό κουπί» που τραβάνε στο στήσιμο της εκπομπής . Κυριάκο , Δέσποινα , Παναγιώτη , Ναταλία , Τζό , Αλέξη , Μαρία , Φανή , Στέλιο , Κωνσταντίνα , Μάκη , Τάσο , Βαλάντη , Ιωάννα είστε πρωταγωνιστές και συνεχίστε να στηρίζετε αυτό που υπηρετείτε! @tsouroskostas @skaitv.gr».

{https://www.instagram.com/p/DQ3tVlKCLwX/}

Έτσι λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, η εκπομπή ξεκίνησε με νέα δεδομένα, ενώ ο Κώστας Τσουρός, μίλησε σχετικά με την αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη:

«Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Τι να σας πω… Το είδατε ήδη. Από σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί. Από σήμερα μαζί με την Δέσποινα, τη Ναταλία, τον Παναγιώτη και την Τζο, θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε συντροφιά, όπως κάναμε και όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια και θα σας ψυχαγωγούμε και θα σας ενημερώνουμε! Θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά, να μαθαίνετε και να δουλεύουμε για εσάς και όχι για εμάς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε!», ανέφερε αρχικά και συνέχισε ευχαριστώντας τους συνεργάτες του και εξηγώντας το πώς θα εμφανίζεται η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη στην εκπομπή:

«Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής την Παρασκευή. Η Άννα θα είναι εδώ μαζί μας όποτε χρειαστεί, για τα δικαστικά θέματα. Να πω σε αυτό το σημείο και ένα ευχαριστώ και στον Χάρη Λεμπιδάκη και στον Στέργιο Σαμαρτζή που αυτούς τους δύο μήνες ήμασταν μαζί, οι οποίοι όμως από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας και να πούμε ότι ξεκινάμε με πάρα πολύ κέφι και χαρά γιατί χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θέλουμε να το συνεχίσουμε με την αγάπη που έχουμε δείξει τόσο καιρό και ακόμη περισσότερο», κατέληξε ο παρουσιαστής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de521wj98gnt?integrationId=40599y14juihe6ly}