Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρία Κίτσου, τον Γιώργο Νανούρη, την Μαρίνα Σπανού και τον Ιωσήφ Βαρότση. Απόψε τα μεσάνυχτα, στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 24:00 καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι η Μαρία Κίτσου και ο Γιώργος Νανούρης.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, για την ενός μήνα νοσηλεία της στο νοσοκομείο, για τη μάχη με τα κιλά, που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε τα προσβλητικά σχόλια που δέχθηκε για την εμφάνισή της.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο ρόλο της στη σειρά «Να με λες μαμά» και περιγράφει με συγκίνηση τα συναισθήματά της για την παιδική κακοποίηση.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης μιλάει για την απουσία του από την τηλεόραση και εξηγεί πως πλέον θα ήταν θετικός να επιστρέψει στη μυθοπλασία. Τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια και τη σχέση του με τα άλλα 7 αδέρφια του;

Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή του; Είναι πάντα τόσο ήρεμος όσο δείχνει;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η Μαρία και ο Γιώργος μιλούν για τη συνεργασία τους στην παράσταση «Η Δούκισσα της Πλακεντίας» στο θέατρο Βεάκη και αποκαλύπτουν στοιχεία, που ανακάλυψαν για τη ζωή αυτής της πολυσυζητημένης προσωπικότητας.

{https://www.youtube.com/watch?v=Er32cz1A_-o}

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Μαρίνα Σπανού.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και δημιουργός μιλάει για την εμπειρία της ως μουσικός του δρόμου, αφού οι πρώτες της εμφανίσεις ήταν στην Δ. Αρεοπαγίτου σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Μιλάει ακόμα για την αγάπη της για τη μουσική, για τα ερεθίσματα που της δίνουν έμπνευση, αλλά και για τους γονείς της, που στέκονται πάντα διακριτικά στο πλευρό της.

Στη συνέχεια, μιλάει για τις σπουδές της στο Εθνικό, για την υποκριτική, που έχει αφήσει για λίγο στην άκρη, και για τις προτάσεις που έχει δεχθεί ως ηθοποιός. Γιατί την ενοχλεί ο όρος «φασαία»;

Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή της; Έχει πάει ποτέ στα μπουζούκια;

Πώς διασκεδάζει; Τέλος, μιλάει για το πάθος της για τον χορό και μαθαίνει τον Γρηγόρη να χορεύει μπατσάτα!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Ιωσήφ Βαρότση, τον δημιουργό της δημοφιλούς σελίδας @axrhstes_plhrofories. Ο Ιωσήφ εξηγεί πώς μια φαινομενικά αχρείαστη ιδέα κατάφερε κι έγινε viral.

Ποια ήταν η πρώτη άχρηστη πληροφορία που δημοσίευσε;

Από πού αντλεί όλες αυτές τις πληροφορίες; Πώς αντιδρά όταν οι followers τού στέλνουν μηνύματα για να τον διορθώσουν; Τέλος, μιλάει για τα μελλοντικά του σχέδια και για τα όνειρά του, ως σκηνοθέτης.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.