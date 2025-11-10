Ένα τραγούδι – πρόταση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Noizy.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει σε μια μοναδική live version τη νέα σαρωτική του επιτυχία «Νερό», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Το «Νερό», ένα τραγούδι - πρόταση που συνδυάζει ελληνικά, βαλκανικά και μοντέρνα στοιχεία, έρχεται τώρα να «μαγέψει» ακόμα περισσότερο μέσα από την ξεχωριστή live ερμηνεία του κορυφαίου καλλιτέχνη.

Το «Νερό» παρουσιάστηκε αρχικά μέσα από μια διεθνή σύμπραξη του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Noizy και από την πρώτη στιγμή κατέκτησε τις καρδιές του κόσμου αλλά και τα charts. Μάλιστα, μέσα σε σχεδόν δύο μήνες κυκλοφορίας έχει γίνει πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ το music video μετρά περισσότερα από 11 εκατομμύρια YouTube views σε περίπου ένα μήνα.

Αυτή την περίοδο ο δημιουργικά αεικίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να χαρίζει συναρπαστικές εμφανίσεις στο εξωτερικό.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η 8ημερη sold out περιοδεία του στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της οποίας εμφανίστηκε και τρεις ημέρες στη θρυλική Όπερα του Σίδνεϊ, κάτι που αποτελεί σπάνιο επίτευγμα ακόμα και για διεθνείς καλλιτέχνες. Προσεχώς θα κάνει συναυλίες και στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Barclays Center, όπου πέρσι άφησε εποχή καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τραγούδησε σ’ αυτό το φημισμένο στάδιο της Νέας Υόρκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βρείτε το «Νερό» live edition στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/nero-live-edition