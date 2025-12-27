Ένα πεντανόστιμο γλυκό πρόταση για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Τα Χριστούγεννα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις γεύσεις της παράδοσης, αλλά και με τη δημιουργικότητα που μετατρέπει τα κλασικά γλυκά σε κάτι εντελώς νέο. Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, με τη χαρακτηριστική του μαεστρία στη ζαχαροπλαστική, μας προτείνει έναν χριστουγεννιάτικο κορμό με κουραμπιέδες, ένα γλυκό που συνδυάζει την αγαπημένη γεύση του βουτύρου και του αμυγδάλου με τη σοκολατένια απόλαυση ενός εντυπωσιακού κορμού.

Δεν απαιτεί ψήσιμο, ετοιμάζεται σχετικά εύκολα και κλέβει τις εντυπώσεις τόσο με τη γεύση όσο και με την εμφάνισή του. Οι κουραμπιέδες γίνονται η βάση, ενώ η σοκολάτα και η κρέμα δημιουργούν ένα αποτέλεσμα πλούσιο, φίνο και απόλυτα εορταστικό. Η τραγανή, βουτυράτη βάση των κουραμπιέδων «σπάει» ευχάριστα στο στόμα, ενώ η σοκολατένια κρέμα έρχεται να προσθέσει βελούδινη απαλότητα.Ο κορμός με κουραμπιέδες αποδεικνύει ότι τα αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα γλυκά μπορούν να ξανασυστηθούν με φαντασία, χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα τους.

Υλικά

250 γρ. βούτυρο αγελάδος

220 γρ. ζάχαρη άχνη

150 γρ. κάστανα βρασμένα ή γλασέ

200 γρ. κουραμπιέδες

60 γρ. κακάο

40 ml κονιάκ

{https://exchange.glomex.com/video/v-cp9cxc52k7yp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, βάζουμε την άχνη και το κακάο και τα ανακατεύουμε με ένα σύρμα, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στην συνέχεια, σε ένα κατσαρολάκι, λιώνουμε το βούτυρο, σε χαμηλή φωτιά, για να μην κάψει. Έπειτα, αδειάζουμε το βούτυρο μέσα στην άχνη και το κακάο και ανακατεύουμε με το σύρμα, μέχρι να γίνει μία γυαλιστερή γκανάζ. Αμέσως μετά, αδειάζουμε μέσα στην γκανάζ μας τα κάστανα, το κονιάκ και τους κουραμπιέδες, που πριν έχουμε σπάσει σε κομμάτια. Ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν όλα μας τα υλικά. Στη συνέχεια, στρώνουμε μεμβράνη σε μια μακρόστενη φόρμα κέικ και αδειάζουμε μέσα το μείγμα μας. Το κλείνουμε και από πάνω με μεμβράνη και το τοποθετούμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Αφού παγώσει ο κορμός μας, αφαιρούμε την μεμβράνη και γαρνίρουμε με κάστανα και ζάχαρη άχνη.