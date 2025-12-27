Βασιλόπιτα – Το πιο διαδεδομένο έθιμο της πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα.

Η βασιλόπιτα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Ιεράρχη και προστάτη της φιλανθρωπίας.

Κατά την παράδοση, ο Άγιος Βασίλης, μοίρασε ψωμιά μέσα στα οποία είχε κρύψει νομίσματα, ώστε να επιστραφούν με διακριτικό και ευφάνταστο τρόπο πολύτιμα αντικείμενα στους κατοίκους της Καισαρείας. Από αυτό το συμβάν προήλθε και το έθιμο του φλουριού, ενώ όποιος από την οικογένεια το «πετύχει» θεωρείται ο τυχερός του έτους.

Αντίστοιχα, η κοπή της βασιλόπιτας συμβολίζει την ευλογία του νέου χρόνου, την ενότητα της οικογένειας και την ελπίδα για καλοτυχία και ευημερία, ενώ ο Άγιος Βασίλης στην ελληνική παράδοση είναι ένα πρόσωπο πνευματικό, που συνδέεται με την προσφορά, τη σεμνότητα και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Η πιο υγιεινή συνταγή για βασιλόπιτα

Στην Ελλάδα λοιπόν, η βασιλόπιτα είναι κατά κύριο λόγο ένα γλυκό, αφράτο κέικ ή τσουρέκι που δημιουργείται από αγνά παραδοσιακά υλικά, ενώ κάθε τόπος προσθέτει και το δικό του τοπικό προϊόν.

Αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο ή ελαιόλαδο, αυγά, γάλα ή γιαούρτι, μπέικιν πάουντερ και αρωματικά όπως βανίλια ή ξύσμα πορτοκαλιού, είναι τα κυριότερα υλικά της πίτας, ενώ σε πολλές περιοχές προστίθενται η κανέλα, το γαρύφαλλο, ξηροί καρποί και το ρούμι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά, πλέον, έχουν δημιουργηθεί και πλούσιες συνταγές, με αγνά, υγιεινά υλικά που προσδίδουν μία διαφορετική γεύση στην βασιλόπιτα, με τα υποκατάστατα του αλευριού και της ζάχαρης να «δένουν» απόλυτα και να προσφέρουν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

400 γρ. πουρέ μήλου

90 γρ. ελαιόλαδο,

110 γρ. αυγά,

60 γρ. ζάχαρη καρύδας,

130 γρ. αλεύρι

50 γρ. πούδρα φουντουκιού

3 γρ. αλεύρι

1,5 γρ. κανέλα σε σκόνη,

6 γρ. μπέικιν πάουντερ,

3 γρ. σόδα μαγειρική,

50 γρ. καρύδια,

Ξύσμα από ένα πορτοκάλι.

Για να παραμείνει η βασιλόπιτα αφράτη θα χρειαστεί να προθερμάνετε το φούρνο και να ψήσετε για περίπου 45 λεπτά στους 170 βαθμούς.

Για την εκτέλεση της συνταγής χρειάζεται να ψιλοκόψετε τα μήλα και να τα μαγειρέψετε σε χαμηλή φωτιά με λίγη κανέλα, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά τους. Σε δεύτερο χρόνο, με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ πολτοποιείτε τα μήλα και το μεταφέρετε σε ένα μπολ.

Στην συνέχεια προσθέτετε το ελαιόλαδο με το μέλι, τη ζάχαρη καρύδας, τα αυγά – περίπου τρία – και στην συνέχεια το αλεύρι, και όλα τα στερεά υλικά με τους ξηρούς καρπούς και ανακατεύετε.

Για περισσότερη ένταση βάζετε στο μείγμα το ξύσμα πορτοκαλιού στο τέλος και ανακατεύετε μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Ρίχνετε το μείγμα σε μία φόρμα και ψήνετε για 45 λεπτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d6nnnzyofg09?integrationId=40599y14juihe6ly}