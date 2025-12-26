Οι ασφαλισμένοι σε όλους τους κλάδους του e-ΕΦΚΑ διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με την επίτευξη των 62 ετών και την παράλληλη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Περισσότεροι από 30.000 ασφαλισμένοι διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026 πριν από τη συμπλήρωση των 62 ετών, αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας που εξακολουθούν να ισχύουν.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, η πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων αφορά μητέρες ανηλίκων, γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς και εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι ασφαλισμένοι σε όλους τους κλάδους του e-ΕΦΚΑ διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με την επίτευξη των 62 ετών και την παράλληλη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Για όσους δεν έχουν συγκεντρώσει την απαραίτητη 40ετία, προβλέπεται η εξαγορά έως και 7 πλασματικών ετών για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και έως 12 πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, το κατώτατο όριο χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση διαμορφώνεται στα 33 έτη για μισθωτούς και στα 28 έτη για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

Σύνταξη μπορούν να λάβουν άμεσα –ή έως και το 2026– όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το 1964, αξιοποιώντας τα ειδικά καθεστώτα που εξακολουθούν να προσφέρουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

Κατηγορίες συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

1. 35ετία (κατοχύρωση 2010)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπλήρωσαν μέχρι τις 31/12/2021 συνολικά 35 έτη ασφάλισης –συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων εξαγοράς στρατιωτικής θητείας ή πλασματικών ετών λόγω τέκνων– και παράλληλα είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας έως 61 ετών και 6 μηνών.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 35ετία το 2021 και ημερομηνία γέννησης τον Ιούλιο του 1964 μπορεί να αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2026.

2. 36ετία (κατοχύρωση 2011)

Όσοι είχαν συμπληρώσει 36 έτη ασφάλισης και είχαν φτάσει το 58ο έτος έως τις 31/12/2021, κατοχυρώνουν επίσης όριο ηλικίας στα 61 έτη και 6 μήνες.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 36ετία το 2021 και γεννηθείς τον Ιούνιο του 1964 αποχωρεί τον Δεκέμβριο του 2025.

3. 37ετία (25ετία έως το 2010)

Όσοι είχαν συμπληρώσει 25ετία έως το τέλος του 2010 και 37 έτη ασφάλισης έως τις 31/12/2021 κατοχυρώνουν όριο ηλικίας 61 ετών και 2 μηνών.

Παράδειγμα: Υπάλληλος με 37ετία το 2021 και γεννηθείς τον Αύγουστο του 1964 έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης τον Οκτώβριο του 2025.

4. Πρόωρη ή μειωμένη σύνταξη (25ετία έως το 2012)

– 25ετία το 2010 γυναίκες στα 55

– 25ετία το 2011 άνδρες και γυναίκες στα 56

– 25ετία το 2012 άνδρες και γυναίκες στα 57

Για όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας μετά την 1/1/2023, το όριο μετατρέπεται πλέον σε 62 έτη.

Παράδειγμα: Δημόσιος υπάλληλος με 25ετία το 2011 και γεννηθείς τον Φεβρουάριο του 1966 κατοχύρωσε δικαίωμα στα 56.

Κατηγορίες συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ

Η μόνη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τα γενικά όρια αφορά τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Με 7.500 βαρέα και συνολικά 10.500 ένσημα: πλήρης σύνταξη στα 62 ή μειωμένη στα 60.

Με 3.600 βαρέα και συνολικά 4.500 ένσημα: πλήρης σύνταξη στα 62.

Για τις γυναίκες στα βαρέα:

2010 πλήρης στα 55

2011 πλήρης στα 56

2012 πλήρης στα 57

Από 2013 και μετά πλήρης στα 62

Παράδειγμα: Μισθωτός με 10.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 7.500 βαρέα) και γεννηθείς τον Φεβρουάριο του 1965 μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη στα 60 το 2025 ή με πλήρη στα 62 το 2027.

Βασική προϋπόθεση: 1.000 ένσημα βαρέα κατά την τελευταία 17ετία.

Γονείς ανηλίκων – μία από τις πιο ευνοϊκές διατάξεις

Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ–Τραπεζών (25ετία με ανήλικο τέκνο)

25ετία το 2010 → σύνταξη στα 50

25ετία το 2011 → σύνταξη στα 52

25ετία το 2012 → σύνταξη στα 55

Παράδειγμα: Πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2012 και γεννηθείς τον Δεκέμβριο του 1964 μπορεί να αποχωρήσει το 2025.

Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ–Τραπεζών (20ετία με 3+ τέκνα)

20ετία το 2010 χωρίς όριο ηλικίας

20ετία το 2011 σύνταξη στα 52

20ετία το 2012 σύνταξη στα 55

ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ–Τραπεζών (5.500 ημέρες και ανήλικο τέκνο)

2010 μειωμένη στα 50, πλήρης στα 55

2011 μειωμένη στα 52

2012 μειωμένη στα 55

Παράδειγμα: Μητέρα με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 και γεννηθείσα τον Δεκέμβριο του 1965 μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη από το 2024.