Οι πρώτες δοκιμασίες και τα διλήμματα του Μαξίμου στην αρχή της νέας χρονιάς.

Σε ναρκοπέδιο δείχνει να βαδίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα και ενώ η κινητικότητα στην αντιπολίτευση εντείνεται.

Με το καλημέρα της νέας χρονιάς το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ενώπιον σειράς προκλήσεων και προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι εσωκομματικοί ανταγωνισμοί:

1. ΠΩΣ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ: Ο πρωθυπουργός δείχνει να επιλέγει τη σκληρή γραμμή και να οδηγείται σε σύγκρουση με τα μπλοκ. Στις 30 Δεκεμβρίου συμπληρώνεται ένας μήνας και τα μπλόκα όχι μόνο δεν σπάνε, αλλά αντιθέτως μαζικοποιούνται, κερδίζουν τη στήριξη της κοινωνίας, οι ηγεσίες τους δείχνουν πολύ ώριμες ακόμα και σε σχέση με τις καλύτερες στιγμές του παρελθόντος, ενώ τα προβλήματα εξακολουθούν και είναι ανικανοποίητα παρότι η κυβέρνηση επιμένει πως έχει ικανοποιήσει τα ...20 από τα 27! Αντιθέτως με τους αγρότες το Μαξίμου εμφανίζεται χωρίς σταθερή γραμμή, υποτιμώντας το πρόβλημα, επενδύοντας τελευταία στον «κοινωνικό αυτοματισμό» και τη δικαιοσύνη, που όμως ούτε αυτά βγαίνουν. Το επόμενο διάστημα, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, θα επιχειρήσει να διασπάσει τα μπλοκ εκβιάζοντας και πριμοδοτώντας «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές, ενώ θα επιτεθεί στο ΚΚΕ για κομματικοποίηση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο και η δικαιοσύνη ασκώντας διώξεις κατά των αγροτών που βρίσκονται σε εθνικές οδούς προκειμένου να κάμψει το ηθικό τους. Ταυτόχρονα διαμηνύει πως δεν πρόκειται να ικανοποιήσει μαξιμαλιστικά αιτήματα, χωρίς να λέει ποια είναι αυτά, ενώ επικαλείται -μέσω και υπουργών- ...Grexit αν προχωρήσει σε συγκεκριμένα αιτήματα. Plan b, πάντως, αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει, χωρίς όμως να είναι καθόλου βέβαιο ότι και το Plan a είναι καθαρό, ενώ δείχνει να χάνει εκλογικά περιοχές όπως η Θεσσαλία και εν μέρει και η Κρήτη!

2. ΠΩΣ ΘΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ; Οι πληροφορίες επιμένουν πως η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθει στη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα. Οι πληροφορίες επιμένουν πως σε αυτή θα συμπεριλαμβάνονται δυο πρώην υπουργοί, ο ένας και νυν και ο δεύτερος σε υψηλό κομματικό πόστο, ενώ θα εμπλέκεται με τη λήψη επιδοτήσεων σημαντικότατο κυβερνητικό πρόσωπο και κρατικά στελέχη θα υπάρχουν αναφορές και μίζες. Δεν γνωρίζουμε αν είναι έτσι ακριβώς αλλά στο Μαξίμου είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι από το τι θα περιλαμβάνει η δικογραφία καθώς μπορεί να εμπλέξει την κυβέρνηση σε μεγάλες περιπέτειες. Πώς για παράδειγμα θα αρνηθεί και σε μια τέτοια περίπτωση τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής; Πώς θα δικαιολογήσει την απόρριψη της προηγούμενης πρότασης για Προανακριτική με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που δυστυχώς έγινε αποδεκτό και από τον πρόεδρο της Βουλής και τη δημιουργία μιας Εξεταστικής (στην πραγματικότητα Εξευτελιστικής) Επιτροπής τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του; Και αρκεί ένας ανασχηματισμός για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα; Να σημειώσουμε εδώ πως στο Μαξίμου όντως ανησυχούν -παρότι δεν το θεωρούν πιθανό- η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει απευθείας τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κατασπατάληση του ευρωπαϊκού χρήματος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η Αθήνα θεωρεί πως δεν μπορεί να υπερισχύσει το ευρωενωσιακό δίκαιο του άρθρου 86 του ελληνικού Συντάγματος.

3. ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ; Και εδώ το δίλημμα είναι μεγάλο. Αν κάνει ανασχηματισμό οι βουλευτές που δεν θα μπουν στην κυβέρνηση θα κηρύξουν «αντάρτικο», καθώς χάνουν την όποια ελπίδα επανεκλογής διαθέτουν, όπως και οι υπουργοί και υφυπουργοί που μείνουν εκτός και που θα θεωρηθούν ως «βαρίδια». Να θυμίσουμε εδώ πως η Νέα Δημοκρατία διαθέτει 156 βουλευτές (έχει και τη μόνιμη στήριξη άλλων 3 τουλάχιστον πρώην ...Σπαρτιατών!), ενώ στην καλύτερη των περιπτώσεων θα εκλέξει 115-120! Με δεδομένο ότι κάθε φορά το πολιτικό σώμα ανανεώνεται στις κάλπες, μπορεί εκτός της νέας Βουλής να μείνουν ακόμα και πενήντα από τους νυν «γαλάζιους» βουλευτές, ενώ αυτή τη φορά υπάρχουν και κόμματα υποδοχείς δυσαρεστημένων βουλευτών και κυρίως πολιτευτών της ΝΔ, όπως η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου -και βεβαίως αν τελικά δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά. Ο «πονοκέφαλος» με τους βουλευτές δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τον πρωθυπουργό, πολύ περισσότερο που ο ίδιος έχει δείξει πως «δεν το έχει» με τον ανασχηματισμό αφού σε όλες τις περιπτώσεις δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από εκείνα που θέλησε να επιλύσει. Είναι και με τους κορυφαίους: Θα επιστρέψει πχ ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Μαξίμου; Τι θα γίνει με τον Κωστή Χατζηδάκη; Και ούτω καθεξής;

4. ΘΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ; Οι πληροφορίες επέμεναν πως ο πρωθυπουργός θα λάβει τις αποφάσεις του για την αλλαγή του εκλογικού νόμου την περίοδο των γιορτών. Όταν αυτό λεγόταν το Μαξίμου είχε την ψευδαίσθηση ότι στο τέλος του έτους θα έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα και οι δημοσκοπήσεις θα του έδιναν ένα ποσοστό που θα δημιουργούσε προσδοκίες για επίτευξη αυτοδυναμίας με εκβιασμό για πολιτική σταθερότητα σε δεύτερες εκλογές. Οι προσδοκίες για δημοσκοπική άνοδο δεν επαληθεύτηκαν, με αποτέλεσμα η γενική εκτίμηση να είναι πως δεν μπορεί να τεθεί δίλημμα στους πολίτες για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι ο πρωθυπουργός θα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στις διακοπές του, καθώς δεν θα αγγίξει τον εκλογικό νόμο, εκτός και θελήσει να δημιουργήσει ένα ...τερατούργημα: Έναν εκλογικό νόμο πχ που θα έχει δυο άρθρα που θα λέει ότι αυτοδυναμία παίρνει το κόμμα Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός θα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης- του Κωνσταντίνου, μην υπάρξει και κανείς άλλος με αυτό το όνομα! Αστειευόμαστε φυσικά καθώς ο νυν εκλογικός νόμος συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα δυσκολέψει το κόμμα που θα βγει πρώτο σε μελλοντικές εκλογές με σκοπό να το μετατρέψει σε «εκλογική παρένθεση»!

5. ΘΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ 30% ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ; Στόχος του πρωθυπουργού είναι να φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 30% στις δημοσκοπήσεις του νέου έτους. Στο τελευταίο κύμα μετρήσεων που έγινε τον Δεκέμβριο το κυβερνών κόμμα δεν ξεπερνούσε το 24%, με αποτέλεσμα, με την κατανομή των αναποφάσιστων, να μην φτάνει το ποσοστό των ευρωεκλογών, δηλαδή το 28,31%. Το Μαξίμου εκτιμά ότι με 30% στις κάλπες θα αυξήσει έστω και λίγο το ποσοστό στις δεύτερες και θα έχει τον κύριο λόγο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας να γίνει δεκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση οι εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

6. ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ»; Είναι σαφές πως νωρίτερα ή αργότερα στο κυβερνών κόμμα θα υπάρξουν εσωκομματικές εξελίξεις, γεγονός που γνωρίζουν οι «δελφίνοι» που λαμβάνουν θέσεις μάχης. Όχι για διεκδίκηση της ηγεσίας σήμερα, καθώς στη ΝΔ υπάρχει άγραφος κανόνας πως ο αρχηγός αλλάζει μετά από εκλογική ήττα, αλλά για την καλύτερη θέση στην τελική ευθεία της σκυταλοδρομίας που έχει ήδη αρχίσει. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup αλλάζει προφανώς τις εσωκομματικές ισορροπίες. Ο Νίκος Δένδιας, που εξακολουθεί και προηγείται σταθερά καθώς απευθύνεται περισσότερο στην παραδοσιακή δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκει προοπτικά σοβαρό εσωκομματικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη. Την ίδια στιγμή που «αδειάστηκε» ο Κωστής Χατζηδάκης που είχε λάβει το «δακτυλίδι» της διαδοχής όταν ορίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στον τελευταίο ανασχηματισμό. Ενδιαφέρον έχει πώς θα κινηθούν οι Άδωνις Γεωργιάδης και Βασίλης Κικίλιας, ενώ οι εξελίξεις δείχνουν να βάζουν στο παιχνίδι και τη νεότερη γενιά στελεχών που προφανώς θέλει να έρθει στο προσκήνιο.

7. ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΪΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Ο πρωθυπουργός δεν έχει κανένα λόγο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Αν γίνουν εκλογές από απόλυτα κυρίαρχος που είναι κοινοβουλευτικά με τη Νέα Δημοκρατία να διαθέτει 156 έδρες και τρεις τουλάχιστον πρώην Σπαρτιάτες που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και τη ...στηρίζουν (!) θα λάβει το πολύ, όπως είπαμε, 115-120 έδρες και ενώ μπροστά του έχει ακόμα ενάμισι χρόνο θητεία! Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο τι σχεδιάζει αλλά και τι μπορεί, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει τις κάλπες για μια από τις δυο τελευταίες Κυριακές του μεταπροσεχούς Απριλίου, του Απριλίου του 2027 δηλαδή, αλλά ούτε ο ίδιος στον εαυτό του δεν μπορεί να το ...εγγυηθεί! Σε κάθε περίπτωση το 2026 είναι έτος προεκλογικό!

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)