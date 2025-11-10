Η μαμά των Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και το μεγαλειώδες πάρτι της είχε θέμα «James Bond 007».

Το πάρτι για τα 70ά γενέθλια της Κρις Τζένερ ήταν επεισοδιακό και θορυβώδες. Τόσο θορυβώδες μάλιστα που κλήθηκε και η αστυνομία.

Το πάρτι έγινε στην έπαυλη του Τζεφ Μπέζος και οι γείτονες κάλεσαν αρκετές φορές την αστυνομία για δυνατή μουσική. Το επίπεδο των ντεσιμπέλ φέρεται να ξεπέρασε τα όρια λόγω της ζωντανής εμφάνισης του Bruno Mars αλλά η αστυνομία έδωσε μόνο προειδοποίηση στους οικοδεσπότες.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν αργότερα όταν ειδοποιήθηκαν ξανά πως κάποιοι μεγάλοι ψεύτικοι φράχτες έκλειναν τον δρόμο έξω από το ακίνητο. Τα διαχωριστικά απαιτούν συγκεκριμένη άδεια, την οποία δεν είχαν, οπότε σύντομα τα εμπόδια απομακρύνθηκαν αλλά την ώρα που οι παρευρισκόμενοι αποχωρούσαν από το πάρτι.

Η μαμά των Καρντάσιαν και Τζένερ έγινε 70 ετών στις 5 Νοεμβρίου και το μεγαλειώδες πάρτι της είχε θέμα «James Bond 007».

Το πάρτι οργάνωσε η επί χρόνια συνεργάτιδα της οικογένειας Καρντάσιαν, Μίντι Βάις, η οποία φρόντισε να προσκαλέσει πλήθος διασήμων. Ανάμεσά τους η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Κρις Ροκ, η Μαράια Κάρεϊ, η Αντέλ, o Jay-Z, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Ριτς Πολ, ο Τάιλερ Πέρι, ο Σνουπ Ντογκ, η Πάρις Χίλτον, η Κάθι Χίλτον και ο Βιν Ντίζελ. Ένα άλλο διάσημο ζευγάρι που παρευρέθηκε ήταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/SayidMet/status/1987531972818907399}

Η Μέγκαν Μαρκλ εξάλλου είναι φίλη με την οικογένεια Καρντάσιαν εδώ και αρκετά χρόνια.

{https://twitter.com/KaiseratCB/status/1987860508570198522}

Στο πάρτι ήταν φυσικά και τα έξι παιδιά της Κρις Τζένερ: οι Κιμ, Κόρτνεϊ, Κλόε Καρντάσιαν και οι Κάιλι και Κένταλ Τζένερ, όπως και πρώην και νυν σύντροφοί τους Τράβις Μπάρκερ, Σκοτ Ντίσικ, Τρίσταν Τόμσον και ο επί χρόνια σύντροφο της Κρις Τζένερ, Κόρι Γκέιμπλ.

{https://twitter.com/Calvinwaldorf/status/1987463419604152350}

{https://twitter.com/popculturegate/status/1987507622128296110}

{https://www.instagram.com/p/DQ3E5VwEdz2/?img_index=1}