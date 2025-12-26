Τα στοιχήματα, οι αγρότες, οι «δελφίνοι» και ο χρόνος των εκλογών.

Το γύρισμα του χρόνου σε λίγες ημέρες βρίσκει την κυβέρνηση εμπλεκόμενη στην πιο σοβαρή κρίση που είχε με το αγροτικό Κίνημα. Όχι σε ουδέτερο χρόνο αλλά στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το προεκλογικό - ή και εκλογικό - 2026 κρύβει σειρά αστάθμητων κινδύνων. Οι «δελφίνοι» αναμένεται να κάνουν ηχηρή την παρουσία τους με τα νέα κυοφορούμενα κόμματα να απειλούν περαιτέρω την συσπείρωση της Ν.Δ.

Ο μπουναμάς του 2026

Ο κυβερνητικός μπουναμάς για το 2026 περιλαμβάνει επί του παρόντος τα όσα επιπλέον χρήματα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους από την φορολογική μεταρρύθμιση, την προγραμματισμένη περαιτέρω μείωση εισφορών και την αύξηση του κατώτατου μισθού και αν υπάρξει νέο πακέτο παροχών - εν είδη προεκλογικής παροχής- την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο, ανάλογα με τον εκλογικό προγραμματισμό.

Οι υπόλοιπες 60 μεταρρυθμίσεις και τα 40 έργα και επενδύσεις που διαφημίζει η κυβέρνηση και ανακοινώθηκαν στο τελευταίο υπουργικό του χρόνου αφορούν από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και τις δύο νέες φρεγάτες Belharra μέχρι την παράδοση των αντιπλημμυρικών στη Θεσσαλία, τις κάμερες στους δρόμους, τα έργα για την λειψυδρία και μία γενική δέσμευση για αποτελεσματικότερο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών στην αγορά.

Το στοίχημα της μεσαίας τάξης

Τουτέστιν, στα δύο υπαρξιακά για την ελληνική κοινωνία ζητήματα - ακρίβεια και στεγαστικό - η κυβέρνηση ποντάρει στην απόδοση των μέτρων που έχει, ήδη, ανακοινώσει. Είτε αφορούν διάφορα προγράμματα δημιουργίας νέων κατοικιών ή ανακαίνισης παλιότερων με αβέβαια άμεσα αποτελέσματα είτε αφορούν την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης και του όποιου επιπλέον διαθέσιμου εισοδήματος αναλογεί στον κάθε πολίτη.

Το αν αυτά τα μέτρα αρκούν για να δώσουν άμεσα ανακούφιση στους πολίτες που δοκιμάζονται θα φανεί σύντομα. Αν δεν αρκούν, πάντως, η κυβέρνηση κινδυνεύει να απολέσει μεγάλα εκλογικά κοινά αφού μόνο το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας δεν μπορεί να εγγυηθεί την εκλογική δυναμική που επιθυμεί η κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο γόρδιος δεσμός με τους αγρότες

Σημαντικές εκλογικές απώλειες κινδυνεύει να έχει η Ν.Δ. και από το πάλαι ποτέ αγροτικό Κίνημα που στην πλειοψηφία του την στήριζε. Δεδομένου μάλιστα ότι η προσωρινή ανακωχή - λόγω Χριστουγέννων - δεν προμηνύει αποκλιμάκωση αλλά περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η κυβέρνηση εκπέμπει σε όλους τους τόνους το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει με αντιπρόταση που να ικανοποιεί περισσότερα αγροτικά αιτήματα από όσα έχει δηλώσει ότι μπορεί να λύσει. Αλλά και να υπάρχουν κάποια περιθώρια αυτά θα είναι πολύ περιορισμένα. «Με βάση τα δημοσιονομικά και ευρωπαϊκά περιθώρια που έχουμε δώσαμε ότι μπορούμε. Να βγούμε εκτός Ε.Ε δεν παίζει» είναι το μότο της κυβέρνησης ξεκόβοντας κάθε ελπίδα για επαναδιαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες.

Εξ ου και η αποστροφή του Κ. Μητσοτάκη «δεν εκβιαζόμαστε» στο πρόσφατο υπουργικό.

Ως εκ τούτου στην κλιμάκωση των αγροτών η κυβέρνηση αναμένεται να απαντήσει με κλιμάκωση των αντιποίνων. Ορόσημο, η στάση τους στους δρόμους αμέσως μετά τα Χριστούγεννα.

Φαίνεται ότι το Μαξίμου στη ζυγαριά του να χάσει και τους αγρότες και τους συντηρητικούς της Ν.Δ. που ζητούν μεγαλύτερη πυγμή προτιμά να κρατήσει τους δεύτερους. Ούτως ή άλλως την πλειοψηφία των αγροτών την θεωρεί χαμένη έτσι όπως κακοφόρμισε το μέτωπο.

Ο πονοκέφαλος των «δελφίνων»

Το 2026 - τελευταία χρονιά της σημερινής κυβέρνησης - οι δελφίνοι της Ν.Δ. αναμένεται να πάρουν θέση προκειμένου να πλασαριστούν για την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Άλλοι με δημόσια διακριτές θέσεις όπως ο Ν. Δένδιας άλλοι με έμμεσες διαφωνίες και άλλοι με όπλο την νομιμοφροσύνη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγκωνιές στην κούρσα των δελφίνων θα περισσέψουν. Πολλώ δε μάλλον που η αιφνίδια εκτόξευση των «μετοχών» του Κ. Πιερρακάκη αλλάζει άρδην το τοπίο στους επίδοξους διεκδικητές της ηγεσίας της Ν.Δ. σε περίπτωση που ο Κ. Μητσοτάκης περάσει κάτω από τον εκλογικό πήχη που θα θέσει.

Και είναι γεγονός ότι η είσοδος με φόρα του 42χρονου υπουργού Οικονομικών στην κούρσα της διαδοχής- αν το αποφασίσει- μετά την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup κατεβάζει κατά πολύ τον μέσο ηλικιακό όρο. Έτσι κανείς δεν ξέρει από τώρα αν πέρα από τους διαφαινόμενους διεκδικητές (Κ. Χατζηδάκη, Άδ. Γεωργιάδη, Β. Κικίλια) αναδειχθούν και άλλοι νεότεροι δελφίνοι.

Ο εκλογικός άγνωστος «Χ»

Σε άγνωστο «Χ» εξελίσσεται το νέο πολιτικό τοπίο στο οποίο θα κληθεί η Ν.Δ. να προσέλθει στις κάλπες. Από την μία πλευρά ελλοχεύει ο κίνδυνος εκλογικών απωλειών από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την άφιξη δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού και την πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τον Μεσσήνιο πολιτικό να κάνει δεύτερες σκέψεις. Κυρίως λόγω συνωστισμού στην δεξιά. Με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι και η Μαρία Καρυστιανού θα επιδιώξει να αλιεύσει ψήφους από την κεντροδεξιά δεξαμενή καθώς προέρχεται από συντηρητική οικογένεια.

Η μεγαλύτερη εμφανής απειλή, πάντως, προέρχεται επί του παρόντος από τον Κυριάκο Βελόπουλο καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι η Ελληνική Λύση έχει καταφέρει να ανεβάσει κατά πολύ τα ποσοστά του στην Βόρειο Ελλάδα, παραδοσιακό κάστρο της Ν.Δ.