Αναλυτικός οδηγός για τη διαδικασία, τα δικαιώματα και την πληρωμή.

Το επίδομα κατάρτισης είναι χρήματα που καταβάλλονται στον συμμετέχοντα από τη ΔΥΠΑ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τις απαιτούμενες παρουσίες/εξετάσεις.

Δεν είναι δίδακτρα, δεν προπληρώνεις και δεν τα δίνεις σε κανέναν· καταβάλλονται στον δικό σου λογαριασμό (IBAN που δηλώνεις). Παρακάτω, δες με απλά βήματα, πώς λειτουργεί.

Παρ’ όλα αυτά, χιλιάδες θέσεις χάνονται κάθε φορά επειδή ο κόσμος ενημερώνεται αργά ή δεν καταλαβαίνει τη διαδικασία.

Το πρώτο βήμα είναι να τσεκάρετε αν ανήκετε στους δικαιούχους: εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα ή άνεργοι με ενεργή κάρτα, με τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, επιλέγετε πρόγραμμα σε κλάδους με ζήτηση – ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες τεχνολογίες, διοίκηση, οικονομικός εγγραμματισμός.

Το voucher δεν είναι «δώρο», είναι επένδυση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

πληρώνεστε για κάθε ώρα κατάρτισης,

παρακολουθείτε εξ αποστάσεως, εκτός ωραρίου,

στο τέλος λαμβάνετε αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Το μυστικό; Να έχετε έτοιμα όλα τα δικαιολογητικά και να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή.

Γιατί EUROTRAINING;

Η EUROTRAINING είναι πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης με πολυετή εμπειρία στα προγράμματα voucher. Σας καθοδηγούμε βήμα-βήμα: από τον έλεγχο δικαιώματος συμμετοχής και τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης, μέχρι την παρακολούθηση, τις παρουσίες και την τελική πληρωμή. Προσφέρουμε υποστήριξη τηλεφωνικά και online, ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα και φιλική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αν θέλετε να είστε στους πρώτους που θα ενημερωθούν μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις, δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας στη λίστα προτεραιότητας.

Τηλ. 214 4089319 (εσωτ. 253) | ✉️ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν θέλετε να είστε στους πρώτους που θα ενημερωθούν μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις, δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας στη λίστα προτεραιότητας εδώ.