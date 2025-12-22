Το νέο γκράφιτι του Banksy αποτυπώνει δύο παιδιά, ξαπλωμένα στο έδαφος.

Δύο ολόιδια νέα έργα του Banksy εμφανίστηκαν στο Λονδίνο, αν και μέχρι στιγμής ο καλλιτέχνης έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ο δημιουργός του ενός.

Πρόκειται για το γκράφιτι που εμφανίστηκε στο Bayswater, στο δυτικό Λονδίνο, πάνω από πάρκινγκ. Το έργο αποτυπώνει δύο παιδιά, ξαπλωμένα στο έδαφος, με μπουφάν, σκούφους και μπότες, ενώ το ένα από τα δύο δείχνει προς τον ουρανό.

Το BBC εκτιμά ότι ο Banksy είναι πίσω και από την ολόιδια τοιχογραφία που εμφανίστηκε έξω από τον ουρανοξύστη Centre Point, στο κεντρικό Λονδίνο, την Παρασκευή. Πάντως, μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποι του καλλιτέχνη έχουν επιβεβαιώσει μόνο ότι είναι πίσω από το έργο στο Bayswater, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με ανάρτηση που έκανε στο Instagram το απόγευμα της Παρασκευής.

{https://www.instagram.com/p/DSkjQYhjIgV/?img_index=1}