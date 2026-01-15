Οι υγρότοποι και τα λιβάδια του πάρκου έχουν διαμορφωθεί προσεκτικά ώστε να υποστηρίξουν την επιστροφή των πελαργών.

Οι λευκοί πελαργοί, που είχαν εξαφανιστεί από τον Μεσαίωνα στο Λονδίνο, θα επανεισαχθούν στο Eastbrookend Country Park, στη συνοικία Dagenham, τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με το BBC.

Η επανεισαγωγή του είδους αυτού αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας (rewilding), με στόχο να επανασυνδεθούν οι Λονδρέζοι με τη φύση και να αποκατασταθούν χαμένοι βιότοποι άγριας ζωής.

Οι υγρότοποι και τα λιβάδια του πάρκου έχουν διαμορφωθεί προσεκτικά ώστε να υποστηρίξουν την επιστροφή των πελαργών. Ένα μεγάλο κλουβί θα φιλοξενήσει τα πρώτα πουλιά, επιτρέποντάς τους να εγκλιματιστούν πριν εξερευνήσουν τις κοντινές λίμνες και λιβάδια. Το Eastbrookend θα γίνει μόλις ο δεύτερος δημόσια προσβάσιμος χώρος στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου το κοινό μπορεί να δει λευκούς πελαργούς να επανεισάγονται σε τέτοια κλίμακα, μετά από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα στο Σάσεξ.

Επιστρέφουν και οι κάστορες

Οι κάστορες αναμένεται επίσης να επιστρέψουν στο πάρκο τον Μάρτιο του 2027. Τα τρωκτικά αυτά απουσίαζαν από την πρωτεύουσα για περίπου 400 χρόνια, μέχρι που μια μικρή ομάδα απελευθερώθηκε σε ένα φυσικό καταφύγιο στο Greenford του Ealing το 2023. Οι κάστορες διαμορφώνουν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα δημιουργώντας λίμνες και κανάλια που υποστηρίζουν έντομα, αμφίβια, πουλιά και ψάρια, καθιστώντας τους ισχυρούς συμμάχους στην οικολογική αναγέννηση, όπως εξήγησε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.

«Η επανεισαγωγή ειδών τόσο κοντά στα μέρη όπου ζουν οι άνθρωποι, πυροδοτεί συζητήσεις για το τι είναι εφικτό σε αστικές περιοχές. Μπορεί να εκπλήξει τον κόσμο ότι το ανατολικό Λονδίνο διαθέτει κατάλληλους βιότοπους για αυτά τα είδη», δήλωσε στην Guardian ο Σαμ Ντάβενπορτ, από το London Wildlife Trust.

Η πρωτοβουλία έχει λάβει σχεδόν 500.000 λίρες από το Green Roots Fund του δημάρχου του Λονδίνου, καθώς και υποστήριξη από το Barking & Dagenham Council και το London Wildlife Trust.

Ο Ντόμινικ Τουόμι, επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου Barking and Dagenham, τόνισε την κοινοτική διάσταση του έργου. «Πρόκειται για κάτι περισσότερο από την άγρια ζωή. Οικογένειες, σχολεία και κοινοτικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κάτι εμπνευσμένο και ελπιδοφόρο», τόνισε.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε πράσινους χώρους είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. «Δεν γίνεται όσοι ζουν στην ύπαιθρο να είναι οι μόνοι που μοιράζονται το "σπίτι" τους με τα καταπληκτικά άγρια πλάσματα της φύσης», είπε, σύμφωνα με το BBC.

Με τη συμμετοχή σχολείων και τοπικών κοινοτήτων, το έργο υπόσχεται όχι μόνο να αποκαταστήσει την χαμένη άγρια φύση του Λονδίνου, αλλά και να εμπνεύσει την επόμενη γενιά αστικών περιβαλλοντολόγων.

