Η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι η Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μέχρι τον Μάρτιο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο για διαμαρτυρία υπέρ των Παλαιστινίων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η βρετανική ομάδα Prisoners for Palestine ανέφερε ότι η Τούνμπεργκ είχε συλληφθεί νωρίτερα βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας επειδή κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Δράσης για την Παλαιστίνη. Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία». Η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την Δράση για την Παλαιστίνη ως τρομοκρατική ομάδα.

Η αστυνομία είχε αναφέρει νωρίτερα πωςδύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτίριο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το Reuters,δήλωσε ότι μια 22χρονη γυναίκα βρέθηκε αργότερα στο σημείο και συνελήφθη επειδή έδειξε μια πινακίδα υποστήριξης μιας απαγορευμένης οργάνωσης. Ωστόσο δεν κατονόμασε τη Σοθηδή ακτιβίστρια.

Η οργάνωση Prisoners for Palestine, η οποία υποστηρίζει ορισμένους κρατούμενους ακτιβιστές που έχουν κάνει απεργία πείνας, δήλωσε ότι το κτίριο είχε γίνει στόχος επειδή χρησιμοποιούνταν από μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία φέρεται να παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρείας Elbit Systems.

Με πληροφοροίες του Reuters