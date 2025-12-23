Η σύλληψη της Τούνμπεργκ έγινε, σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, στο Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα στο Λονδίνο τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων..

Σύμφωνα με την οργάνωση, Prisoners for Palestine, η Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας επειδή κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία». Η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση.

Εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε πως άλλοι δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο.

Ο εκπρόσωπος είπε πως μία 22χρονη γυναίκα βρέθηκε αργότερα στο σημείο και συνελήφθη επειδή κρατούσε πλακάτ που υποστήριζε απαγορευμένη οργάνωση.

Η Prisoners for Palestine, που υποστηρίζει κρατούμενους ακτιβιστές οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας, δήλωσε πως το κτήριο τέθηκε στο στόχαστρο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρία η οποία όπως είπε παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems.

Η ασφαλιστική εταιρία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η 22χρονη Τούνμπεργκ έγινε γνωστή από τις διαδηλώσεις για το κλίμα που πραγματοποιούνταν κάθε εβδομάδα μπροστά από το σουηδικό κοινοβούλιο το 2018.

Πέρυσι, απηλλάγη από τις κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης στη Βρετανία καθώς δικαστής έκρινε πως η αστυνομία δεν είχε το δικαίωμα να συλλάβει εκείνην και άλλους σε μια διαδήλωση στο Λονδίνο το προηγούμενο έτος.

Συνελήφθη μαζί με 478 ανθρώπους και απελάθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο μετά τη συμμετοχή της σε έναν στολίσκο πλοίων, το Global Sumud Flotilla, που προσπάθησε να φθάσει στη Γάζα μεταφέροντας προμήθειες για τους Παλαιστινίους του θύλακα. Το Ισραήλ αρνείται σταθερά τις κατηγορίες για γενοκτονία.