Οι τρεις ανήλικοι πέταξαν δύο φορές πέτρες στο λεωφορείο της γραμμής.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου και δύο 16χρονων αλλοδαπών που κατηγορούνται ότι έριξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο, τόσο κατά την αποβίβασή τους από αυτό αλλά και λίγη ώρα μετά, όταν το λεωφορείο πέρασε από το ίδιο σημείο σπάζοντας τα τζάμια του, χωρίς ευτυχώς να αναφέρονται τραυματισμοί. Μετά από την των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου–Μεσογαίας, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., βραδινές ώρες της 8-2-2026, 17χρονος ημεδαπός και δύο 16χρονοι αλλοδαποί, για φθορές σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι έρριψαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο διήλθε ξανά από το ανωτέρω σημείο, προκαλώντας θραύση υαλοπίνακα. Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.