Η γυναίκα διέπραξε τη ληστεία στη Κομοτηνή και στη συνέχεια τραυμάτισε την υπάλληλο.

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ την Τρίτη 10/2 στην Κομοτηνή, η οποία λήστεψε κοσμηματοπωλείο και στη συνέχεια τραυμάτισε την υπάλληλο ρίχνοντάς της υδροχλωρικό οξύ.

Η γυναίκα μπήκε στο κοσμηματοπωλείο προσποιούμενη την πελάτισσα και άρχισε να τοποθετεί κοσμήματα στην τσάντα της. Άμεσα έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο η οποία αποπειράθηκε να τη σταματήσει. Τότε, η γυναίκα της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο και διέφυγε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc5qgzaj7h5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε την δράστιδα και τη συνέλαβε.

Στην κατοχή της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο δισκία ναρκωτικών ουσιών, ένα δοχείο με υδροχλωρικό οξύ καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν από τις Αρχές και αποδόθηκαν εκ νέου στο κατάστημα.