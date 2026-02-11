Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος φέτος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου (25/04), εξαιτίας των έργων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θα γίνει γνωστό απόψε (11/02), μετά και την διεξαγωγή των ρεβάνς.



Λεβαδειακός και ΟΦΗ ανοίγουν την αυλαία (17:00) στην ρεβάνς του 1-1 στην Κρήτη, αποτέλεσμα που αφήνει ορθάνοιχτη την υπόθεση πρόκριση, η οποία θα είναι η πρώτη στην ιστορία για τους Βοιωτούς και η τέταρτη για τους Κρητικούς, οι οποίοι έδωσαν και πέρυσι το παρών στο μεγάλο ραντεβού, χάνοντας από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό.



Λίγες ώρες αργότερα (20:30) στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με το πλεονέκτημα της νίκης του με 1-0 στην Λεωφόρο, αλλά με τους Πράσινους να φτάνουν στην ρεβάνς με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την σπουδαία νίκη τους στο «Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της ελληνικής Super League.



Η Interwetten.gr παίζει… μπάλα με άρωμα Κυπέλλου και απόδοση 11.89*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με συνολικά τέσσερις επιλογές από τις μονομαχίες σε Λιβαδειά και Θεσσαλονίκη, με έπαθλο τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό.



Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Λεβαδειακός – ΟΦΗ και να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και να βρει δίχτυα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δηλώνει πάντα «παρών» στα πιο σημαντικά ραντεβού.



Εκτός, βεβαίως, από τις ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, το πρόγραμμα είναι πλούσιο σε ποδοσφαιρική δράση, με αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν όπως το Μπάγερν Μονάχου – Λειψία (11/02, 21:45), το Σάντερλαντ – Λίβερπουλ (11/02, 22:15) ή το Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Πέμπτη 12/02, 22:00).



