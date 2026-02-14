Σάββατο και Κυριακή η ανάδειξη των συνέδρων του ΕΚΑ για τη ΓΣΕΕ.

Το Σάββατο και την Κυριακή πραγματοποιούνται οι εκλογές στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, αυτό των Αθηνών, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι υποψήφιος για να εκλεγεί σύνεδρος στη ΓΣΕΕ, κάτι που μάλλον θα επιτευχθεί εύκολα- οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη.

Η παράταξη του ΚΚΕ θα αναδειχθεί πρώτη δύναμη και με ενισχυμένες τις θέσεις της.

Ερώτημα είναι ποια παράταξη θα είναι δεύτερη, ποια θα λάβει περισσότερες ψήφους από τις παρατάξεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και ποια από τις δυο παρατάξεις που έχουν αναφορά στο ΠΑΣΟΚ η ΠΑΣΚΕ Παναγόπουλου ή το σχήμα Μότσιου θα υπερτερήσει της άλλης.

Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί θα ξέρουμε...