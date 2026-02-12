Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 24 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι τρεις ιδιώτες, ηλικίας 28, 34 και 31 ετών και ο σωφρονιστικός υπάλληλος

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, παράβαση καθήκοντος, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελία που έφτασε στην Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία ο σωφρονιστικός υπάλληλος φερόταν να εμπλέκεται στην εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε κατάστημα κράτησης που υπηρετούσε, αποκομίζοντας παράνομα οφέλη. Η προανακριτική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ότι ο ίδιος φέρεται να είχε συστηματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως δια ζώσης επαφές με αγοραστές, σύντομες τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και κωδικοποιημένη φρασεολογία («αέρα», «αλμυρά», «γλυκό» κ.ά.). Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιούσε «καβάτζες» για την απόκρυψη ουσιών και τραπεζικές συναλλαγές για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.

Κατά το χρονικό διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Ιανουαρίου 2026, διαπιστώθηκε ότι φέρεται να εμπλέκεται σε 20 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, με αμοιβές που καταβάλλονταν είτε με μετρητά είτε μέσω τραπεζικού συστήματος.

Ο τρόπος δράσης του σωφρονιστικού υπαλλήλου

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο σωφρονιστικός υπάλληλος παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο, με σκοπό να τα περάσει στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος για λογαριασμό κρατουμένου. Διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος κατείχε, εν γνώσει του υπαλλήλου, κινητό τηλέφωνο και επικοινωνούσε μαζί του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του κρατουμένου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Όσον αφορά τον 28χρονο, σε έλεγχο που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 βρέθηκε να κατέχει 0,53 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα που είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον σωφρονιστικό υπάλληλο έναντι αμοιβής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να αρνήθηκε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών και να επιχείρησε, ασκώντας σωματική βία, να αποφύγει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Ακολούθησαν σωματική έρευνα στον ίδιο, καθώς και έρευνες στην οικία του και στην οικία του 34χρονου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -14,27- γραμμαρίων,

ακατέργαστη και κατεργασμένη («σοκολάτα») κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -33,04- γραμμαρίων,

MDMA συνολικού μικτού βάρους -2,10- γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, το οποίο κατείχαν από κοινού ο 34χρονος με τον 31χρονο,

υπολείμματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους -1,13- γραμμαρίων, 5 ναρκωτικά δισκία «Ecstacy»,

3 φαρμακευτικά σκευάσματα σε μορφή κάψουλας, άγνωστης χημικής σύστασης,

5 δισκία άγνωστης χημικής σύστασης,

2 συσκευές καπνίσματος, όπου η μία με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας πιθανώς κάνναβης,

3 τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης,

αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

κινητό τηλέφωνο και

1.600 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.