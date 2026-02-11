Ένας ύποπτος έχει ήδη προσαχθεί για τη δολοφονία που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης

Η σορός ενός άντρα, θύμα εγκληματικής ενέργειας, εντοπίστηκε σε παράπηγμα στην περιοχή των Καμινιών στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία, η οποία κάνει λόγο για έναν άνδρα 40 ετών, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με πηγές το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών.

Βασικός ύποπτος για το έγκλημα είναι ένας 37χρονος κάτοικος Ηρακλείου, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο ύποπτος έχει προσαχθεί με άλλα άτομα στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου ανακρίνεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα διέμενε την τελευταία τριετία σε αυτό το παράπηγμα, που μοιάζει με σκουπιδότοπο.

Όπως κατέθεσε, το βράδυ της Δευτέρας 9/2 ήταν όλοι μαζί στο παλιό οίκημα και καθόντουσαν εκεί, πιθανόν κάνοντας χρήση ουσιών. Κάποιοι εξ αυτών μετέβησαν εκ νέου στο παράπηγμα, βρήκαν τον 40χρονο μαχαιρωμένο και ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και τις Αρχές.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr