Η ημέρα χωρίς παντελόνι ξεκίνησε το 2026 στη Νέα Υόρκη αλλά στο Λονδίνο την τιμούν ιδιαίτερα.

Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες του Λονδίνου συμμετείχαν την Κυριακή στην ετήσια «Διαδρομή Χωρίς Παντελόνια με το Μετρό», ταξιδεύοντας μόνο με τα εσώρουχά τους.

Οι συμμετέχοντες χόρεψαν, πόζαραν και διασκέδασαν τους συνταξιδιώτες τους στον σταθμό Liverpool Street, διατηρώντας ζωντανή μια ιδιόμορφη παράδοση από το 2002.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία φιλανθρωπική ή πολιτική αιτία πίσω από την εκδήλωση. Το event είναι καθαρά για λόγους διασκέδασης. Οι συμμετέχοντες για μία ακόμα χρονιά συγκεντρώθηκαν στην Chinatown, πριν χωριστούν σε μικρότερες ομάδες και κατευθυνθούν στους γύρω σταθμούς του μετρό, χωρίς παντελόνια.

Η εκδήλωση είναι σκόπιμα απολιτική, με τους συμμετέχοντες να έλκονται από την απλή γοητεία του να σπάνε τη χειμερινή μονοτονία, να κάνουν κάτι απροσδόκητο και να μοιράζονται στιγμές γέλιου με αγνώστους. Σύμφωνα με τους «κανόνες» του event οι συμμετέχοντες αναμένεται να συμπεριφέρονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα το ασυνήθιστο, διατηρώντας την ψευδαίσθηση ότι απλώς έχουν ξεχάσει να φορέσουν το τα παντελόνια τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=j4tYlrKIh4I}

Η εκδήλωση ξεκίνησε πριν από 20 και πλέον χρόνια στη Νέα Υόρκη και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, το Λονδίνο φαίνεται να είναι το τελευταίο μέρος που διατηρεί ακόμα ζωντανή την παράδοση την ώρα που σε άλλες περιοχές η εκδήλωση εξασθενεί χρόνο με τον χρόνο.

Υπάρχουν, ωστόσο και μερικοί βασικοί κανόνες. Μικροσκοπικά εσώρουχα, στρινγκ ή οτιδήποτε έστω και ελάχιστα διαφανές απαγορεύονται.

{https://www.instagram.com/reel/DTYmBEpiBBH/}