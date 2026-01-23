Η σχολική κοινότητα και οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Σοκ και ανησυχία έχει προκαλέσει στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη η εμφάνιση γκράφιτι με τιμές κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης ανά γραμμάριο στον αύλειο χώρο του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου Νεάπολης με τον καλλιτέχνη που το έφτιαξε να υπογράφει ως «ghetto ksirokrini».

Το συμβάν θορύβησε τους γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατήγγειλαν αμέσως το περιστατικό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και στην ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Parallaximag.gr.

Η διευθύντρια του σχολείου τόνισε ότι το γεγονός είναι «ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό», καθώς αφορά προαύλιο σχολείου, ενώ ο νέος αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Τζελέπης δήλωσε ότι, εφόσον τα γκράφιτι παραμένουν, θα κινηθούν άμεσα διαδικασίες για σβήσιμο και αποκατάσταση του τοίχου. Το περιστατικό λαμβάνει μεγαλύτερη ανησυχία λόγω του γεγονότος ότι μόλις το περασμένο καλοκαίρι το σχολείο είχε υποστεί πλήρη ανακαίνιση, ενώ παρόμοιο γεγονός είχε σημειωθεί πριν δύο μήνες. Την ίδια ώρα η σχολική κοινότητα εκφράζει την έντονη ανησυχία της, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση σε χώρους εκπαίδευσης και υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ζητείται η ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στο σοβαρό ζήτημα των ναρκωτικών.

Και «shoefiti» σε κοντινό σημείο

Το παραπάνω γεγονός γίνεται ακόμη πιο προβληματικό, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση από το προαύλιο του σχολείου εντοπίστηκε το φαινόμενο «shoefiti», δηλαδή ζευγάρια παπουτσιών πεταμένα και κρεμασμένα σε εναέρια καλώδια. Το «shoefiti» διεθνώς, συνδέεται συχνά με περιοχές παραβατικότητας και, σύμφωνα με ερμηνείες, με την παρουσία διακίνησης ναρκωτικών ή «σημαδεμένα» σημεία, εντείνει τις ανησυχίες κατοίκων και γονέων. Ο συνδυασμός δε των δύο εικόνων, δίπλα σε χώρο εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα σκηνικό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ή να υποβαθμιστεί σε ένα απλό περιστατικό βανδαλισμού δημόσιου χώρου.

Τι είναι το «shoefiti» και γιατί προκαλεί ανησυχία

Το φαινόμενο «shoefiti» (από τις λέξεις shoe και graffiti) περιγράφει την πρακτική κατά την οποία ζευγάρια παπουτσιών δένονται μεταξύ τους και εκσφενδονίζονται ώστε να κρεμαστούν σε εναέρια καλώδια. Πρόκειται για εικόνα που συναντάται σε πολλές πόλεις παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη κι έχει απασχολήσει κατά καιρούς κοινωνιολόγους, τοπικές αρχές αλλά και μέσα ενημέρωσης. Οι φήμες γύρω από αυτή την εικόνα είναι πολλές. Κάποιοι λένε πως τα δεμένα παπούτσια κρεμιούνται από τα καλώδια όταν ένας άνθρωπος έχει δολοφονηθεί βίαια, άλλοι λένε πως είναι το σήμα κατατεθέν για dealers, oρισμένοι επίσης πιστεύουν πως η εικόνα αυτή συμβολίζει τις επικίνδυνες περιοχές, εκεί που η εγκληματικότητα λύνει και δένει.