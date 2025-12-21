Προβλέπει εξάμηνη τοποθέτηση των ωφελουμένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με 6ωρη ημερήσια απασχόληση και αποζημίωση που φθάνει έως τα 700 ευρώ μηνιαίως.

Ειδικότερα στο εν λόγω πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχουν καλυφθεί περίπου 40.000 από τις συνολικά 50.000 διαθέσιμες θέσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω και έχει ως βασικό στόχο την απόκτηση ουσιαστικής εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης. Προβλέπει εξάμηνη τοποθέτηση των ωφελουμένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με 6ωρη ημερήσια απασχόληση και αποζημίωση που φθάνει έως τα 700 ευρώ μηνιαίως.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, στις γυναίκες, στους ανέργους μέσης ηλικίας από 45 έως 64 ετών, αλλά και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρόκειται για κατηγορίες πολιτών που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν μικρότερες πιθανότητες άμεσης επανένταξης στην απασχόληση, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, είτε λόγω μακράς απομάκρυνσης από την παραγωγική διαδικασία. Μέσα από το πρόγραμμα, επιδιώκεται όχι απλώς η προσωρινή απασχόληση, αλλά η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως «Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ, το οποίο θα οδηγήσει σε περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία μειώθηκε από το περίπου 18% που την παραλάβαμε στο 8%, το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην ΕΕ.

Η ανεργία, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έπεσε κατά πάνω από 2% και έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 χρόνων το οποίο δεν απέχει πολύ από το 7,3% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά δεν εφησυχάζουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για ομάδες πληθυσμού που αποτελούν το σκληρό πυρήνα της ανεργίας».

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, δηλώνοντας τις θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν.

Ο αριθμός των ωφελουμένων που μπορεί να ενταχθεί σε κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το μέγεθος του προσωπικού της, ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα δεν υποκαθιστά υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Ποιοι άνεργοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι η απόκτηση ουσιαστικής εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα από εξάμηνη τοποθέτηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα. Η επιλογή και υπόδειξή τους γίνεται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης, με τη συνδρομή εργασιακού συμβούλου.

Οι ομάδες που έχουν προτεραιότητα

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, με τουλάχιστον 24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, στις γυναίκες, στους ανέργους μέσης ηλικίας από 45 έως 64 ετών, καθώς και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρόκειται για κοινωνικές ομάδες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η προτεραιοποίηση αυτή εφαρμόζεται κατά την υπόδειξη των ανέργων στις διαθέσιμες θέσεις των επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Δικαιούχοι Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Σημαντική πρόβλεψη του προγράμματος αφορά τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να χάνουν το επίδομα. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης δεν θεωρείται πλήρης μισθωτή απασχόληση, αλλά συμμετοχή σε πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας.

Με τον τρόπο αυτό αίρεται ένα βασικό αντικίνητρο συμμετοχής για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενισχύεται η ενεργός ένταξή τους σε δράσεις απασχόλησης.

Διάρκεια, ωράριο και αποζημίωση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η απασχόληση είναι 6ωρη σε ημερήσια βάση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ, για έως 22 ημέρες τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαίο εισόδημα περίπου 700 ευρώ.

Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί παρουσιολόγιο, το οποίο υπογράφεται από τον ωφελούμενο και τον εργοδότη. Σε περίπτωση αποχώρησης πριν από τη λήξη του εξαμήνου, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά, με βάση τις ημέρες πραγματικής συμμετοχής.

Πώς γίνεται η επιλογή των ανέργων

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης παίζει η συνεργασία του ανέργου με εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, στο οποίο αποτυπώνονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες, η εργασιακή εμπειρία και οι στόχοι του ανέργου.

Με βάση το Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, πραγματοποιείται η αντιστοίχιση και η υπόδειξη στις διαθέσιμες θέσεις.

Περιορισμοί και δικλείδες ασφαλείας

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ανέργων που είχαν απασχοληθεί τα τελευταία δύο χρόνια στην ίδια ή σε συγγενική επιχείρηση, ούτε η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις συζύγων ή συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην αποτροπή καταστρατηγήσεων και στη διασφάλιση του κοινωνικού χαρακτήρα της δράσης.

Τι κερδίζουν οι ωφελούμενοι μετά το τέλος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και ολοκλήρωσης της εργασιακής εμπειρίας από τη ΔΥΠΑ. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στην περαιτέρω αναζήτηση εργασίας και να λειτουργήσει ως εφόδιο για τη μόνιμη ένταξη στην αγορά εργασίας. Το μεγάλο στοίχημα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων να παραμείνει στην αγορά εργασίας και μετά το πέρας του εξαμήνου, μετατρέποντας την εργασιακή εμπειρία σε σταθερή απασχόληση.