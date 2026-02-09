Ποιοι νέοι πτυχιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν έως και 36.000 ευρώ επιδότηση για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης προανήγγειλε σήμερα Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Παπαθανάσης υποστήριξε πως εντός Μαρτίου ανοίγει ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που ξεκινούν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Όπως σημείωσε, οι νέοι πτυχιούχοι που ιδρύουν ατομική επιχείρηση θα λαμβάνουν 13.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση σύστασης εταιρείας από δύο πτυχιούχους θα δίνονται 21.000 ευρώ.

Επιπλέον 15.000 ευρώ προβλέπονται εφόσον προσληφθεί ένας εργαζόμενος, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους εντός του 2025, ενώ το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους μετά το 2016.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα πάντα με τον αναπλητωτή υπουργό, προβλέπεται επίσης μοριοδότηση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και για άτομα με αναπηρία.