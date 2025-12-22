Η επόμενη φάση πληρωμών έχει προγραμματιστεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων, καθώς και πέλετ ή καυσόξυλων, που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και θα δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου.

Θετικά ξεκινά η εβδομάδα των Χριστουγέννων για περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς έως αύριο αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Η καταβολή αφορά παλαιούς και νέους δικαιούχους, με διαφοροποιήσεις στο ύψος της προκαταβολής, ενώ η εξόφληση του συνολικού ποσού προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Τα νοικοκυριά που είχαν λάβει επίδομα και την προηγούμενη χρονιά θα δουν στους λογαριασμούς τους το 60% του ποσού που τους είχε καταβληθεί πέρυσι. Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ. Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αποτυπώνοντας το εύρος των επιλογών θέρμανσης των ελληνικών νοικοκυριών.

Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή αλλά και αγορές καυσίμων με τιμολόγια έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, θα ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν καταχωριστεί έως τις 5 Δεκεμβρίου. Η επόμενη φάση πληρωμών έχει προγραμματιστεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων, καθώς και πέλετ ή καυσόξυλων, που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και θα δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου. Για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση, προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026.