Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, μίλησε η Μαρία Κορινθίου όπου και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις της δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, αλλά και τον σύντροφό της.

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός απάντησε με χαμόγελο για το αν έχει δεχτεί προτάσεις για κάποια τηλεοπτική δουλειά, ωστόσο αντέδρασε όταν ρωτήθηκε για το που θα περάσει τις γιορτές και με ποιον.

Όσα ανέφερε η Μαρία Κορινθίου

Σχετικά λοιπόν με το αν έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις, η ίδια απάντησε θετικά, ωστόσο, δήλωσε ιδιαίτερα επιλεκτική, όχι ως προς την πρόταση, αλλά τις συνθήκες και τις προτεραιότητές της: «Δεν τη σκέφτομαι, δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω την τηλεόραση, μου λείπει και δεν μου λείπει… Δεν θέλω οπωσδήποτε να είμαι κάπου. Δόξα τω Θεώ είχα κάποιες πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική. Όχι στην πρόταση, αλλά στις συνθήκες και στις προτεραιότητες».

Με αφορμή μάλιστα την συζήτηση, η δημοσιογράφος της εκπομπής, ρώτησε για το αν η ίδια συμβουλεύεται τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Αϊβάζη, για το επαγγελματικό της μέλλον: «Την πρώτη και την τελευταία απόφαση εγώ την παίρνω σε ό,τι κάνω σε αυτή τη ζωή».

Παρ’ όλα αυτά, όταν η συζήτηση στράφηκε προς τις διακοπές των Χριστουγέννων και το αν θα βρίσκεται με τον σύντροφό της, η ίδια αντέδρασε, απαντώντας ως εξής: «Σιγά μη σου πω αν είμαι με τον σύντροφο μου. Γενικά είμαι παρά πολύ καλά, δεν κρύβομαι. Τώρα όλο το υπόλοιπο κομμάτι το κρατάω για εμένα, δεν αφορά και κανέναν στο τέλος της ημέρας».

Τέλος, εν συντομία μίλησε για την κόρη της, Ισμήνη, η οποία βρίσκεται σε προετοιμασία για τις Πανελλήνιες: «Κοιτά δεν θέλει να μιλάω. Ετοιμάζεται για πανελλήνιες, υπάρχει ένας αναβρασμός γιατί είναι και στην εφηβεία…».