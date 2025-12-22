Ο τραγουδιστής πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Chris Rea, ο Βρετανός τραγουδιστής που μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν το «Driving Home For Christmas».

Η σύζυγος και τα παιδιά του ανακοίνωσαν ότι πέθανε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του ανθρώπους, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

{https://x.com/SkyNews/status/2003120638668517571}

Ο Rea συνδύαζε μπλουζ, ποπ, σόουλ και soft rock στοιχεία στη μουσική του. Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός ηχογράφησε 25 στούντιο άλμπουμ. Ανάμεσα στις επιτυχίες τους ήταν τα τραγούδια «The Road to Hell», «Driving Home for Christmas», «On the Beach» και «Josephine». Στην καριέρα του πούλησε περισσότερους από 30 εκατομμύρια δίσκους.

{https://www.youtube.com/watch?v=DDt3u2Ev1cI&list=RDDDt3u2Ev1cI&start_radio=1}

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο. Ο πατέρας του ήταν Ιταλός, η μητέρα του Ιρλανδή και είχε έξι αδέλφια. «Ξεκίνησα τη ζωή μου ως outsider», είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντεξή του.



Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη μουσική ενώ παράλληλα έκανε διάφορες δουλειές- μεταξύ άλλων και στο εργοστάσιο παγωτών του πατέρα του- ενώ είχε σκεφτεί να γίνει δημοσιογράφος.

Στα 22 του έγινε μέλος των «Magdalene», συγκρότημα από το οποίο νωρίτερα είχε περάσει ο Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ, των Deep Purple. Ακολούθησε η μπάντα «Beautiful Losers», αλλά ακολούθησε σόλο καριέρα όταν του πρόσφεραν συμβόλαιο, κυκλοφορώντας το πρώτο single του, το «So Much Love», το 1974.

Η πρώτη του επιτυχία ήρθε στις ΗΠΑ, όπου το τραγούδι του Fool (If You Think It's Over) του 1978 έφτασε στο Νο 12 και του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

{https://youtu.be/3aZBqrHs4qo?si=kFzbKCeWfWIcQ10I}

Η αλήθεια είναι ότι αγωνίστηκε πολύ να σημειώσει ξανά ανάλογη επιτυχία. «Δεν είχα έλεγχο, δεν ήξερα τι να κάνω», είχε πει ο ίδιος. Τελικά, η επιτυχία ήρθε ξανά με το άλμπουμ Water Sign του 1985 το οποίο τον βοήθησε να αλλάξει η τύχη του.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδός του, καθώς -επιτέλους- το Ηνωμένο Βασίλειο «αγκάλιασε» τα τραγούδια του. Το Dancing With Strangers του 1987 ήταν η αφετηρία για μια σειρά έξι άλμπουμ που μπήκαν στο Τop 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, και μάλιστα δύο από αυτά έφτασαν στην κορυφή.

Το άλμπουμ Light Through Old Windows του 1988 περιείχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του, Driving Home for Christmas, που ηχογραφήθηκε αρχικά το 1986. Είχε μικρή απήχηση στην πρώτη του κυκλοφορία, αλλά το τρυφερό, συναισθηματικό τραγούδι συνέχισε να κερδίζει σε δημοφιλία, φτάνοντας στο νούμερο 10 στα charts το 2021!

Η επιτυχία του Rea στα charts μειώθηκε κάπως τη δεκαετία του 2000, όταν, ξεκινώντας με το Dancing Down the Stony Road του 2002, ο Rea απομακρύνθηκε από την ποπ και επέστρεψε στα μπλουζ που τον είχαν εμπνεύσει αρχικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=-yXVufG5oV0&list=RD-yXVufG5oV0&start_radio=1}

Εκτός από τη μουσική, ο τραγουδιστής επίσης ήταν λάτρης των μηχανοκίνητων αγώνων, οδηγούσε supercars όπως Ferrari και Lotus και συμμετείχε στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού του 1993. Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι το 1995, μπήκε και στην Formula 1 και συγκεκριμένα στην ομάδα της Jordan ως μηχανικός στα pit. «Πραγματικά δεν ήθελα να κάνω το VIP πράγμα, οπότε ήμουν υπεύθυνος για το πίσω δεξί ελαστικό του Έντι Ιρβάιν», είπε αργότερα.

Υποστήριξε τους Εργατικούς, και το 2017 έγραψε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι προς τιμήν του Τζέρεμι Κόρμπιν με τίτλο «What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?».

{https://www.youtube.com/watch?v=BP3qGp_5Y_w&list=RDBP3qGp_5Y_w&start_radio=1}

Ο Rea υπέφερε από διάφορα προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και τελικά το 2001 υποβλήθηκε σε επέμβαση όπου του αφαίρεσαν το πάγκρεας μαζί με μέρη του στομάχου και του λεπτού εντέρου. Αυτό είχε ως αποτέλσμα να γίνει διαβητικός.

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας συνεχίστηκαν για τον τραγουδιστή. Το 2016 υπέστη εγκεφαλικό, το οποίο περιέγραψε ως μια «πολύ τρομακτική στιγμή...». Το 2017, κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στην Οξφόρδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

{https://youtu.be/5MkTQYtrN7c?si=O6TLijp_qQGS1CU-}

Ο Rea αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Τζόαν, με την οποία άρχισε να βγαίνει σε ηλικία 17 ετών, και τις κόρες τους Τζόζεφιν και Τζούλια.