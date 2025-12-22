Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο ηθοποιός από το «The Wire» και «It: Chapter Two». Οι ταινίες που τον έκαναν γνωστό.

Σε ηλικία 46 ετών πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Ράνσον , ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες «The Wire» και «It: Chapter Two».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές ο ηθοποιός, έδωσε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ενώ όπως αναφέρει η ιατροδικαστική του Λος Άντζελες πρόκειται για αυτοχειρία.

Ο ηθοποιός, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον χαρακτήρα Ζίγγι Σομπόκτα στην ηλεκτρονική σειρά του ΗΒΟ «The Wire», αλλά και τη συμμετοχή του στο «It: Chapter Two».

Ο Τζέιμς Ράνσον, γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1979, στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, με την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο να γίνει το 2001, μέσα από τη συμμετοχή του στην ταινία «The American Astronaut».

Ο Τζέιμς Ράνσον συμμετείχε σε πολλές γνωστές ταινίες, με πιο χαρακτηριστικές τις «The American Astronaut» (2001) που ήταν η πρώτη της κινηματογραφικής εμφάνισης, το «Ken Park» του 2002, που έκανε πιο γνωστό στο ανεξάρτητο σινεμά. Αντίστοιχα, συμμετείχε και στην ταινία τρόμου «The Manchurian Candidate» του 2004, και το δραματικό «Blue Valentine» του 2010.

Παράλληλα, ο ηθοποιός, είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και μέσα από τις ταίνιες τρόμου Sinister (2012) και Sinister 2 (2015) όπου ξεχώρισε ιδιαίτερα, καθώς και το It Chapter Two (2019) στον ρόλο του ενήλικα Eddie Kaspbrak.