Η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Ράνσον προκάλεσε κύμα θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα στη σειρά του HBO «The Wire» και εμφανίστηκε σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Το γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο Ράνσον έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται οι ταινίες «It: Chapter Two», «The Black Phone» και «Black Phone 2», ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το αστυνομικό δράμα «Bosch» και το «Poker Face».

Γεννημένος στη Βαλτιμόρη το 1979, ο Ράνσον είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τα προσωπικά του τραύματα. Το 2021 αποκάλυψε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε νεαρή ηλικία, εμπειρία που συνέβαλε στον εθισμό του στο αλκοόλ και την ηρωίνη.

Συνάδελφοί του, όπως ο ηθοποιός Φρανσουά Αρνό, τον αποχαιρέτησαν δημόσια, μιλώντας για έναν «μοναδικό ηθοποιό που ενέπνεε συνεχώς».