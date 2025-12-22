Οι δηλώσεις συμμετοχής για το επόμενο GNTM, ξεκίνησαν!

Με έναν τελικό – υπερπαραγωγή τελείωσε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, το GNTM 6, όπου οι τρεις φιναλίστ, Ανέστης, Γιώργος και Ξένια, πέρασαν μία μαραθώνια ημέρα γεμάτη με λάμψη, μόδα και συγκίνηση.

Σε μία ημέρα με δοκιμασίες υψηλών απαιτήσεων, η 24χρονη Ξένια κατάφερε να ξεχωρίσει αρχικά ανάμεσα στους 19 και να διακριθεί ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους, έχοντας τις καλύτερες πόζες και τις πιο «δυνατές» εκφράσεις.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με συγκίνηση ανακοίνωσε τον νικητή, ενώ παράλληλα ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για το GNTM 7.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, η Ξένια ως νικήτρια του διαγωνισμού, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου και μίλησε για την εμπειρία της, τις δοκιμασίες, τον χαρακτήρα της αλλά και τους αντιπάλους της.

Η Ξένια αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6

Η ίδια λοιπόν με πλατύ χαμόγελο περπάτησε στο πλατό και αμέσως ξεκίνησε να μιλάει για τη νίκη της: «Είμαι ακόμη σοκαρισμένη να πω την αλήθεια, δεν το έχω εμπεδώσει… Φανταστικά αισθάνομαι, πιο χαρούμενη από ποτέ. Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν τόσο focus σε κάθε μία δοκιμασία και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και μόνο που ήμουν εκεί… Δηλαδή κάθε μέρα …έλεγα ευχαριστώ που είμαι εκεί γιατί είχα ένα διάστημα να κάνω μόνο αυτό, να είμαι αφοσιωμένη μόνο στο modeling με άλλα μοντέλα μέσα στο χώρο, είχα συνέχεια μία πληροφορία», σημείωσε αρχικά.

Αμέσως μετά στον «αέρα» της εκπομπής, προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα από τη νίκη της, ενώ η Ξένια αναφέρθηκε και στην αγάπη που εξέλαβε από τον κόσμο και το κοινό: «Δεν μπορώ να το επεξεργαστώ ακόμα, ότι πόσες οικογένειες και άνθρωποι, μπήκαν στον κόπο να μπουν και να ψηφίσουν… δεν μπορούσα να το πιστέψω. Διάβαζα μηνύματα ότι με ψήφισαν, ότι με ψήφισε όλη η οικογένεια… Διάβασα πάρα πολλά μηνύματα ότι εμπνεύστηκαν άνθρωποι από μένα, γιατί εμένα με στήριξε όχι μόνο ο τόπος μου ή ο τόπος που σπούδασα, με στήριξε και όλος ο κόσμος του χορού, του cheerleading, του αθλήματός μου, ένιωθα ότι όλο αυτό, είχα μία δυνατή στήριξη…».

Συγκινημένη η Ξένια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μίλησε για την αρχή της καριέρα της, τονίζοντας πως στην Αθήνα βρίσκεται μόλις έναν χρόνο: «Έτυχε να κλείσω μία πιο μεγάλη δουλειά και μου λένε, «Τι κάνεις εδώ; Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα; Πρέπει να κάνεις modeling». Και κάπως το πήρα εγώ αυτό και λέω, ας το δοκιμάσω. Φοβότανε πάρα πολύ, αγχωνότανε και της λέω: «άκου μαμά, εγώ θα πάω. Έναν χρόνο δώσ’ μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα έχω καταφέρει». Και να ‘μαστε», είπε συγκεκριμένα και εξήγησε: «Μου αρκούσε η στήριξη της μαμάς μου…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4lzvpunt0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά τους δύο συμπαίκτες της που βρέθηκαν μαζί της στον τελικό, το Γιώργο και τον Ανέστη, η Ξένια, ανέφερε: «Τα παιδιά ήταν τεράστιος ανταγωνισμός. Όλο αυτό οδήγησε και εμένα να έχω ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο. Γενικά, τα δύο αδέρφια μου φαινόντουσαν εξ’ αρχής (σ.σ για τελικό)… Ήταν άξιοι αντίπαλοι τα παιδιά…».

Η ίδια μάλιστα, δεν δίστασε να απαντήσει και στα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση που διατηρεί με τον Ανέστη, εξηγώντας πως αναπτύχθηκε μεταξύ τους κάποια οικειότητα: «Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη που μείναμε πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ώρα μας. Δεν τον είδα κάπως διαφορετικά».

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, πως ο τηλεοπτικός σταθμός, ανανέωσε το ραντεβού για το επόμενο GNTM, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4ppuv20e61?integrationId=40599y14juihe6ly}