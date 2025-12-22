Εντυπωσιακή ήταν και η κάλυψη που ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Κυρίαρχο στους πίνακες τηλεθέασης παρέμεινε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην prime time ζώνη.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της καταγράφοντας υψηλά ποσοστά: 22% στο σύνολο του κοινού και 19,1% στο δυναμικό κοινό 18-54. Εντυπωσιακή ήταν και η κάλυψη που ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Το «Τούνελ» κατέκτησε όλες τις ηλικιακές ομάδες με τη μεγαλύτερη απήχηση να αποτυπώνεται σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το ποσοστό έφτασε στο 31%.