Οι σχέσεις που είχε η ηθοποιός και λίγοι γνώριζαν.

Η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε σε μία από τις σημαντικότερες σχέσεις της ζωής της, με τον Σταύρο Ξαρχάκο, σημειώνοντας ότι ο δεσμός τους ήρθε μετά τη ρομαντική της σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η ηθοποιός σχολίασε κάποιες από τις αναζητήσεις που γίνονται στο Google με το όνομά της, οι οποίες αφορούν κυρίως την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις του παρελθόντος. «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη», δήλωσε για τον Σταύρο Ξαρχάκο στην εκπομπή του Fipster στο YouTube, «Θάρρος ή Αλήθεια».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η ηθοποιός εξήγησε ότι αρχικά ήταν φίλοι και συμφοιτητές στη δραματική σχολή, ενώ στη συνέχεια έγιναν ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια. «Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος. Όταν ήμασταν στη σχολή, ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα γιατί ανήκει στο παρελθόν μου. Έχουμε συνεργαστεί σε δουλειές και μας συνδέει μεγάλη αγάπη», τόνισε.

Σχετικά με την προσωπική τους σχέση, πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ κολλητούς μου όσους υπήρξαν ζευγάρι μου. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι· αρχίσαμε ως φίλοι και γίναμε ζευγάρι στη σχολή, γιατί σε εκείνη την ηλικία τα όρια μπερδεύονται. Ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια διαλείμματα, αλλά μετά μείναμε πολύ καλοί φίλοι».

Η σχέση της Σμαράγδας Καρύδη με τον Σταύρο Ξαρχάκο διήρκησε οκτώ χρόνια. Σήμερα, η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον Θοδωρή Αθερίδη, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε το 2015 την τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=b5mrGaf8_Ig&t=1s}