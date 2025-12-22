Η αντίστροφη μέτρηση για τον δεύτερο τόμο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things έχει ξεκινήσει. Τα επόμενα τρία επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο Netflix τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 3 π.μ. ώρα Ελλάδας, ενώ το τελευταίο επεισόδιο που θα σηματοδοτήσει το μεγάλο φινάλε της σειράς που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, θα κυκλοφορήσει την Πρωτοχρονιά (επίσης στις 3 π.μ. ώρα Ελλάδας).
Την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) κυκλοφορεί επίσης το συγκινητικό Αντίο, Τζουν (Goodbye June) με τις Κέιτ Γουίνσλετ, Έλεν Μίλερ και Τόνι Κολέτ.
{https://youtu.be/Ul1q-_jHsYM?si=zXKLMCxKJvKPdNx7}
Sicilia Express
Κυκλοφορεί 22 Δεκεμβρίου
Ενόψει των Χριστουγέννων, δύο αδέξιοι Σικελοί φίλοι που εργάζονται στο Μιλάνο ανακαλύπτουν έναν κάδο που τους μεταφέρει στη στιγμή στις οικογένειές τους.
{https://youtu.be/GOP8lyKCV8U?si=unvbPDGz3UhGkWNI}
Stranger Things 5: Batch 2
Κυκλοφορεί 26 Δεκεμβρίου
Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα.
Ταινίες του Netflix
Αντίο, Τζουν (Goodbye June)
Κυκλοφορεί 24 Δεκεμβρίου
Η Κέιτ Γουίνσλετ σκηνοθετεί και παίζει με τους Έλεν Μίλερ, Τόνι Κολέτ, Τζόνι Φλιν και Άντρια Ράιζμπορο σε μια ιστορία για μια οικογένεια που λέει «αντίο» στη μητέρα.
{https://youtu.be/vIDoYSWCuzQ?si=eVIoDOL9m2jb5gUW}
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα (Cover-Up)
Κυκλοφορεί 26 Δεκεμβρίου
Ένα ντοκιμαντέρ για την καριέρα του ερευνητικού δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς, που με τα επίμονα ρεπορτάζ του αποκάλυψε συγκαλύψεις για το Μι Λάι, το Άμπου Γκρέιμπ κ.ά.
{https://youtu.be/9CxEnECKs9U?si=cZp7jmjGndZdV1j-}
Netflix Live Event
Christmas Gameday: Λάιονς vs. Βάικινγκς (Christmas Gameday: Lions vs. Vikings)
Κυκλοφορεί 25 Δεκεμβρίου
Το Christmas Gameday επιστρέφει με δύο μεγάλες αναμετρήσεις: Καουμπόις εναντίον Κομάντερς και Λάιονς εναντίον Βίκινγκς.
Christmas Gameday: Καουμπόις vs. Κομάντερς (Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders)
Κυκλοφορεί 25 Δεκεμβρίου
Το Christmas Gameday επιστρέφει με δύο μεγάλες αναμετρήσεις: Καουμπόις εναντίον Κομάντερς και Λάιονς εναντίον Βίκινγκς.
Μην χάσετε επίσης
23/12/2025
- Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω απ' τα Νερά του The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
24/12/2025
- Μαδαγασκάρη Madagascar
- Η Επίσκεψη The Visit
- Εμείς Us
27/12/2025
- The Girlfriend