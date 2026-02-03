Στις αφίξεις του μήνα το αστυνομικό «CIA», το ιστορικό δράμα «Rise of the Raven» και ο 4ος κύκλος του «Dark Winds».

Ο Φεβρουάριος έφτασε στην COSMOTE TV φέρνοντας σειρές και ταινίες γεμάτες μυστήριο, δράμα και δράση. Από το πρόγραμμα του μήνα ξεχωρίζει η ταινία «Die My Love» (Κυριακή 15/2, 21:00, COSMOTE CINEMA 1), η οποία έρχεται σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση αμέσως μετά την προβολή της στις αίθουσες, με την βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς (The Hunger Games) στον ρόλο μιας νεαρής μητέρας που μετακομίζει με τον σύζυγό της (Ρόμπερτ Πάτινσον - Twilight) από τη Νέα Υόρκη στην επαρχία. Καθώς παλεύει να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή, η συμπεριφορά της γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητική, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στον γάμο της.

Τον ίδιο μήνα επιστρέφει και ο Τζον Όλιβερ με την πολυαναμενόμενη 13η σεζόν του βραβευμένου με 32 Emmy talk-show του HBO, «Last Week Tonight» (Παρασκευή 20/2, 23:50, COSMOTE SERIES). Από το στόχαστρό του Βρετανού κωμικού με το καυστικό χιούμορ, δεν θα λείψουν κι αυτήν τη σεζόν πολιτικά πρόσωπα και celebrities, σκάνδαλα, αλλά και lifestyle, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή επικαιρότητα.

Από τις πρεμιέρες του Φεβρουαρίου ξεχωρίζει, ακόμα, το νέο αστυνομικό δράμα «CIA» (Τρίτη 24/2, 21:10, COSMOTE SERIES) με πρωταγωνιστή τον Τομ Έλις (Lucifer). Η σειρά εστιάζει στην απρόσμενη συνεργασία ενός ατίθασου και χαρισματικού πράκτορα της CIA με έναν αυστηρό πράκτορα του FBI ενάντια σε διεθνείς απειλές. Παράλληλα, το επικό ιστορικό δράμα «Rise of the Raven» (Πέμπτη 19/2, 22:00, COSMOTE SERIES) θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στον 15ο αιώνα, ζωντανεύοντας την πορεία του στρατηγού Γιάνος Ουνυάδη στην υπεράσπιση της Ευρώπης από την Οθωμανική εισβολή. Στα highlights περιλαμβάνεται, επίσης, η 4η σεζόν του «Dark Winds» (Τρίτη 17/2, 23:00, COSMOTE SERIES). Με παραγωγούς τους Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (Game of Thrones) και Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η σειρά μυστηρίου ακολουθεί μέλη της φυλετικής αστυνομίας του Ναβάχο, καθώς επιλύουν μυστήρια στον καταυλισμό τους, ο οποίος πλήττεται από βίαια εγκλήματα τη δεκαετία του 1970.

Για τους μικρούς φίλους της COSMOTE TV, τα «Στρουμφάκια: Η Ταινία» έρχονται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, σε μεταγλώττιση, το Σάββατο 7/2 (21:00, COSMOTE CINEMA 1). Ο Μπαμπαστρούμφ πέφτει θύμα απαγωγής από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, με την Στρουμφίτα να αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της COSMOTE TV, στον On Demand κατάλογο της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.