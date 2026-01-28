Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στο Netflix, την εβδομάδα 19 - 25 Ιανουαρίου 2026.

Oι θεατές δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο The Rip, ανεβάζοντας την ταινία στην κορυφή του Netflix για δεύτερη εβδομάδα, με 40,4 εκατομμύρια προβολές.



Συγκεκριμένα, το θρίλερ δράσης με πρωταγωνιστές, τα φιλαράκια, Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ βρίσκεται στη δεκάδα σε 93 χώρες, ενώ τερματίζει στην πρώτη θέση σε 81 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η ταινία The Rip η οποία αναμένεται να μπει και στη δεκάδα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών στο Netflix, κυκλοφόρησε στην πλατφμόρμα στις 16 Ιανουαρίου και η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται όταν μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι βρίσκει εκατομμύρια σε μια ερειπωμένη γιάφκα κι αμφισβητούνται οι πάντες και τα πάντα».



Ωστόσο, το ενθαρρυντικό που προκύπτει από τη λίστα, είναι ότι δύο ταινίες Τζέιμς Μποντ -και οι δύο με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ- έχουν μπει στα 10 καλύτερα της εβδομάδας, γεγονός που δείχνει ότι το ενδιαφέρον των θεατών για τον πράκτορα της καρδιάς μας, δεν είναι μόνο ζωντανό αλλά και μεγάλο. Ακούει η Amazon;

Έτσι, στην τρίτη θέση του Top 10, τερματίζει για πρώτη εβδομάδα το No Time to Die, η πέμπτη και τελευταία ταινία του Κρεγκ με το κοστούμι του Μπόντ, με 9.600.000 προβολές, ενώ στην έβδομη θέση της λίστας συναντάμε το Spectre του 2015 με 4,3 εκατομμύρια προβολές.

Από τις σειρές, οι συνδρομητές του Netflix δείχνουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με το His & Hers των έξι επεισοδίων που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου.

Η πλοκή ακολουθεί «ένα αποξενωμένο αντρόγυνο –ένας ντετέκτιβ και μια ρεπόρτερ– που ανταγωνίζονται για να εξιχνιάσουν έναν φόνο, για τον οποίο θεωρεί ο ένας τον άλλον υπεύθυνο».

Η σειρά τερματίζει στην πρώτη θέση σε 48 χώρες, συγκεντρώνοντας 17,2 εκατομμύρια προβολές.