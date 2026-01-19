Το Netflix έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αλλαγή του τοπίου της κινηματογραφικής βιομηχανίας την τελευταία δεκαετία περίπου, και, σύμφωνα με τον Ματ Ντέιμον, θέλει να κάνει ακόμα περισσότερες αλλαγές.

Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν πρόσφατα στην εκπομπή «The Joe Rogan Experience» για την προώθηση της νέας τους ταινία στο Netflix με τίτλο «The Rip». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους, οι δύο καλοί φίλοι και συνεργάτες -μεταξύ άλλων- μοιράστηκαν και τις σκέψεις τους για το πώς το Netflix αλλάζει τον τρόπο που γίνονται οι ταινίες.

Συγκεκριμένα, ο Ντέιμον, εξήγησε ότι επειδή οι θεατές δίνουν «ένα πολύ διαφορετικό μερίδιο προσοχής» όταν παρακολουθούν μια ταινία στο σπίτι σε σύγκριση με τον κινηματογράφο, το Netflix θέλει να μετατοπίσει τις σκηνές δράσης στην αρχή της ταινίας.

Αποκάλυψε επίσης ότι το Netflix ζητάει να επαναλαμβάνεται η «πλοκή τρεις ή τέσσερις φορές στον διάλογο» καθώς οι θεατές με το ένα μάτι παρακολουθούν την ταινία και με το άλλο την οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

To Νetflix θέλει «γκολ» στα πρώτα λεπτά

{https://youtu.be/AVEZBy1uAk8?si=MZkAyY3yg8CCwPvf}

«Ο τυπικός τρόπος για να φτιάξεις μια ταινία δράσης όπως την έχουμε μάθει, ήταν ότι συνήθως έχεις τρεις σκηνές δράσης. Μία στην πρώτη πράξη, μία στη δεύτερη, μία στην τρίτη που είναι το φινάλε σου», εξήγησε ο Ντέιμον. «Ξοδεύεις τα περισσότερα από τα χρήματά σου στην τρίτη πράξη. Αυτό είναι το φινάλε σου. Και τώρα είναι σαν να λένε: "Μπορούμε να βάλουμε ένα μεγάλο γκολ στα πρώτα πέντε λεπτά; Θέλουμε να μείνουν οι θεατές. Και είναι τρομερό αν επαναλάμβανες την πλοκή τρεις ή τέσσερις φορές στον διάλογο, γιατί ο κόσμος είναι (ταυτόχρονα) στα τηλέφωνά του ενώ παρακολουθεί [την ταινία]"».

Τα «κόλπα» του Netflix δεν είναι ο κανόνας

Ο Μπεν Άφλεκ παρενέβη στη συνέχεια, για να αποδείξει ότι η φόρμουλα που προτείνουν οι streamers για επιτυχημένο περιεχόμενο δεν είναι ο κανόνας. Ο ηθοποιός χρησιμοποίησε ως λαμπρό παράδειγμα την πρόσφατη επιτυχημένη και βραβευμένη μίνι σειρά του Netflix «Adolescence».

«Αλλά μετά βλέπεις το "Adolescence" που δεν έκανε τίποτα από αυτά τα σκ@@ά», είπε ο Άφλεκ. «Και είναι απίστευτα υπέροχο και σκοτεινό. Είναι τραγικό και έντονο. [Είναι για] έναν τύπο που μαθαίνει ότι το παιδί του κατηγορείται για φόνο. Υπάρχουν μακρινά πλάνα που μας δείχνουν την πλάτη τους. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο και κανείς δεν λέει τίποτα».



Οι δύο συμπρωταγωνιστές φάνηκε να διαφωνούν σε αυτό το σημείο, με τον Ματ Ντέιμον να θεωρεί ότι σειρές όπως το «Adolescence» είναι «η εξαίρεση», και τον Άφλεκ να ισχυρίζεται ότι αυτό «αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να κάνεις» τα κόλπα του Netflix για να ευχαριστήσεις το κοινό.

{https://youtu.be/yeR5bcbRPak?si=mWrjmHZmDj4_ksqG}

Ο ηθοποιός πρόσθεσε επίσης ότι δεν πιστεύει πως το streaming αποτελεί «υπαρξιακή απειλή» και ότι η αφήγηση ήταν αναπόφευκτο να αλλάξει καθώς οι συνθήκες οδήγησαν λιγότερους ανθρώπους στους κινηματογράφους.

Επίσης, υποστήριξε ότι οι κινηματογράφοι δεν θα γίνουν ποτέ κάτι παρωχημένο: «Ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει στον κινηματογράφο εξαιτίας αυτού που είπες. Νιώθω ότι είναι κάτι ωραίο να κάνεις. Θα πάω να δω την Οδύσσεια, σας το εγγυώμαι, σε σινεμά, ό,τι κι αν γίνει».