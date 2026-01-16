Και όλα αυτά πριν οριστικοποιηθεί εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix.

Η Netflix και η Sony Pictures Entertainment (SPE) διευρύνουν τη συνεργασία τους σε μια παγκόσμια αποκλειστική συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη (15/01).

Τα τελευταία χρόνια, οι συνδρομητές του Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να απολαύσουν τις ταινίες της SPE, στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο εταιρείες το 2021.



Τώρα αυτή η συνεργασία επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια πρωτοποριακή κίνηση για τον κλάδο, οι ταινίες μεγάλου μήκους της SPE θα είναι διαθέσιμες για ροή αποκλειστικά στο Netflix σε όλο τον κόσμο, μετά την κυκλοφορία τους στους κινηματογράφους και αφού γίνουν διαθέσιμες για ψηφιακή αγορά ή ενοικίαση.

Πρόκειται για μια αποκλειστική πολυετή συμφωνία αδειοδότησης «Pay-1». Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι αφού μια ταινία της Sony ολοκληρώσει την προβολή της στους κινηματογράφους και κυκλοφορήσει για ενοικίαση/αγορά (VOD), το Netflix θα είναι η πρώτη streaming πλατφόρμα που θα μπορεί να προβάλλει αποκλειστικά την ταινία παγκοσμίως. Συνήθως, έχουμε διαπιστώσει ότι οι ταινίες χρειάζονται περίπου 100 ημέρες για να κυκλοφορήσουν στο Netflix μετά την αρχική τους προβολή στους κινηματογράφους. Στη συνέχεια παραμένουν στο Netflix για 18 μήνες.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία θα έχει διάρκεια πέντε έτη, ισχύοντας από το 2027 έως το 2032, αν και θα υπάρχουν περιοχές με ορισμένες διαφοροποιήσεις όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ανάλογα με τις ήδη καθιερωμένες συμβάσεις.

Η συμφωνία δεν αφορά μόνο μελλοντικές επιτυχίες, αλλά και νέες ή παλαιότερες ταινίες και σειρές από την τεράστια βιβλιοθήκη της Sony.



Η διάθεση των ταινιών θα είναι σταδιακή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα συμφωνία ξεκινά εντός του 2026, καθώς απελευθερώνονται τα δικαιώματα σε επιμέρους περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Netflix η πλήρης παγκόσμια διαθεσιμότητα θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2029.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ίσως το πιο συναρπαστικό μέρος της ανακοίνωσης είναι η λίστα των επιβεβαιωμένων τίτλων που θα προστεθούν στην υπηρεσία στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας.

Οι επιβεβαιωμένοι τίτλοι περιλαμβάνουν τα: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, The Legend of Zelda, The Beatles Quartet του Σαμ Μέντες, The Nightingale, Anyone But You, and Venom: The Last Dance, κ.ά.