Πρώτα πρέπει να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και το μετόχους η εξαγορά της Warner Bros και επείτα θα προχωρήσουν τυχόν αλλαγές σε περιεχόμενο και συνδρομές.

Μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία της ψυχαγωγίας ανακοινώθηκε πρόσφατα, με τη Netflix να γνωστοποιεί πως προχωρά στην εξαγορά της Warner Bros., η οποία περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο, το HBO και το HBO Max.

Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα φέρει κάτω από την ίδια «στέγη» μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα franchise παγκοσμίως: από τα Harry Potter, Friends και The Big Bang Theory έως το Game of Thrones, το σύμπαν της DC και κλασικούς τίτλους όπως Καζαμπλάνκα. Ταυτόχρονα, θα συνδυαστούν με τις κορυφαίες παραγωγές της Netflix, όπως τα Stranger Things, Bridgerton, Wednesday και Το Παιχνίδι του Καλαμαριού.

Ωστόσο, παρά το μέγεθος και τη σημασία της εξαγοράς, για τους συνδρομητές δεν αλλάζει απολύτως τίποτα προς το παρόν. Όπως επισημαίνει η Netflix στον οδηγό που απέστειλε στους χρήστες της, οι δύο υπηρεσίες streaming θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστές πλατφόρμες μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι το Netflix θα εξακολουθήσει να προσφέρει το σημερινό του περιεχόμενο και το HBO/HBO Max θα παραμείνει ανεξάρτητο.

Κρίσιμος παράγοντας είναι ότι η εξαγορά υπόκειται ακόμη σε σειρά κανονιστικών εγκρίσεων, τόσο από ρυθμιστικές αρχές όσο και από μετόχους. Η εταιρεία εκτιμά πως η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει 12 έως 18 μήνες, χρόνος που θεωρείται συνήθης για συμφωνίες τέτοιου μεγέθους στον χώρο των media και της τεχνολογίας. Μέχρι τότε, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στα συνδρομητικά προγράμματα, τις τιμές, ούτε στο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στους χρήστες.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα των συνδρομητών είναι πότε θα δουν σειρές και ταινίες της Warner Bros., όπως το Game of Thrones ή τα Friends, διαθέσιμες μέσα στο Netflix. Η απάντηση, προς το παρόν, είναι ξεκάθαρη: όχι πριν ολοκληρωθεί η εξαγορά. Μέχρι τότε οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα, άρα το υπάρχον υλικό των πλατφορμών παραμένει ως έχει. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο ή πιθανή συγχώνευση καταλόγων θα εξεταστούν μόνο μετά το τελικό κλείσιμο της συμφωνίας.

Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του HBO, η Netflix αναφέρει πως θα ενημερώσει τους συνδρομητές όταν υπάρξουν νέα δεδομένα. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα για το πότε και με ποιον τρόπο θα ενσωματωθούν οι υπηρεσίες, αν και θεωρείται πιθανό ότι αυτό δεν θα γίνει πριν ολοκληρωθεί η 18μηνη διαδικασία εγκρίσεων.

Μέχρι τότε, το μήνυμα της εταιρείας προς τους χρήστες είναι καθησυχαστικό: συνεχίζετε να παρακολουθείτε «όσο θέλετε, όποτε θέλετε», χωρίς καμία αλλαγή στο τρέχον πρόγραμμά σας. Η Netflix υπόσχεται ότι θα ενημερώνει τους συνδρομητές σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς πλησιάζει η στιγμή που δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας στον κόσμο θα ενωθούν κάτω από ένα ενιαίο οικοσύστημα περιεχομένου.