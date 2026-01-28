Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν της σειράς «Berlin».

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το teaser τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν του Berlin, της επιτυχημένης prequel spin-off σειράς του La Casa de Papel, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Αλόνσο ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Η επερχόμενη σεζόν έχει τίτλο «Berlin and the Lady with an Ermine» και θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια.

«Με φόντο την Ισπανία, η νέα ληστεία λαμβάνει χώρα στη Σεβίλλη. Εκεί, ο Berlin και η συμμορία του θα συναντήσουν νέους χαρακτήρες, όπως η Candela, μια απρόβλεπτη και οξύθυμη Σεβιλιάνα· ο εκκεντρικός Δούκας της Μάλαγα Σεβιγιάνα· και η μυστηριώδης Δούκισσα της Μάλαγα Genoveva Dante», αναφέρει η αρχική περίληψη της δεύτερης σεζόν.

Τα νέα επεισόδια γυρίστηκαν σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Σεβίλλη, στη Μαδρίτη, στο Σαν Σεμπαστιάν και στην Πενίσκολα.

Πίσω από το Berlin βρίσκονται οι δημιουργοί του La Casa de Papel, Άλεξ Πίνα και Έστερ Μαρτίνεθ Λομπάτο.

Aν και δεν γνώρισε την τεράστια επιτυχία του La Casa de Papel, του ισπανικού χιτ που κατέκτησε τον κόσμο, το Berlin σημείωσε μια αξιόλογη πορεία στο Netflix, φτάνοντας τις 56,7 εκατομμύρια προβολές στις πρώτους 91 ημέρες κυκλοφορίας του.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Netflix, η σειρά μπήκε στα charts σε 91 χώρες και συμπεριλήφθηκε στο εβδομαδιαίο παγκόσμιο top 10 για επτά εβδομάδες.

Η δεύτερη σεζόν του Berlin θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 15 Μαΐου 2026.