Η δεύτερη σεζόν της spi-off σειράς έχει τίτλο Berlin and the Lady with an Ermine.

Το Netflix μόλις παρουσίασε το φιλόδοξο πρόγραμμά του με ισπανικές πρωτότυπες παραγωγές για το 2026. Μεταξύ των νέων σειρών και ταινιών που έρχονται φέτος στην πλατφόρμα είναι και η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Berlin, της επιτυχημένης spin-off, prequel σειράς του La Casa de Papel, που -όπως προδίδει και ο τίτλος- επικεντρώνεται στον Berlin.

Η δεύτερη σεζόν θα έχει τίτλο Berlin and the Lady with an Ermine, με τον Πέδρο Αλόνσο να επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Ο Berlin επανενώνεται με τον Damián και την υπόλοιπη συμμορία για μια νέα αριστοτεχνική ληστεία στη Σεβίλλη. Στόχος τους είναι ο πίνακας «Η Κυρία με την ερμίνα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος είναι ο Δούκας της Μάλαγα και η σύζυγός του. Ο Berlin αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι που νομίζει ότι μπορεί να τον εκβιάσει, ξυπνώντας τη δίψα του για εκδίκηση.

Το καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς των δημιουργών του La Case de Papel, Álex Pina και Esther Martínez, περιλαμβάνει τους Michelle Jenner, Tristán Ulloa και τη -νέα προσθήκη- Inma Cuesta.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε Σεβίλλη, Μαδρίτη, Σαν Σεμπαστιάν, Πενίσκολα και άλλες ισπανικές πόλεις.

Θυμίζουμε ότι το spin-off ακολουθεί τον πιο παρανοϊκό χαρακτήρα της συμμορίας του La Casa de Papel, τον Andres de Fonollosa, που γνωρίσαμε ως Berlin και τοποθετείται πριν τα γεγονότα του La Casa de Papel.

Η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 29 Δεκεμβρίου του 2023. Για την ιστορία, το Berlin των οκτώ επεισοδίων τερμάτισε ένατο στο top 10 των μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix, με 372,60 εκατομμύρια ώρες προβολής (που ισοδυναμούν με 56,7 εκατομμύρια προβολές) στις πρώτες 91 ημέρες κυκλοφορίας του.

Η δεύτερη σεζόν του Berlin θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 15 Μαΐου 2026.