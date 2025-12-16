Ποια ημέρα και ώρα και κυκλοφορήσει στο Netflix ο τόμος 2 της πέμπτης σεζόν του Stranger Things.

Το νέο τρέιλερ για τον δεύτερο τόμο της πέμπτης σεζόν του Stranger Things μάς επιβεβαιώνει ότι όλα όσα υποθέταμε μέχρι στιγμής για το Upside Down είναι εντελώς λάθος και μας προετοιμάζει για τις ανατροπές που βιώσουμε μαζί με τους ήρωες.

Η αγωνία και το ενδιαφέρον των θεατών κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στο μεγάλο φινάλε. Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα.



Τα τρία επεισόδια του Volume 2 θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις 26 Δεκεμβρίου στις 3 π.μ. ώρα Ελλάδας, ενώ το τελευταίο επεισόδιο που θα σηματοδοτήσει το μεγάλο φινάλε της σειράς που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, θα κυκλοφορήσει την Πρωτοχρονιά (επίσης στις 3 π.μ. ώρα Ελλάδας) και θα έχει τη διάρκεια μιας μεγάλου μήκους ταινίας, το οποίο μεταφράζεται σε 2 ώρες και 5 λεπτά.

Δείτε το νέο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα το Netlix για τα επερχόμενα επεισόδια του Volume 2

{https://youtu.be/Ul1q-_jHsYM?si=oRBSFCt8gZ4EqIaQ}

Θυμίζουμε ότι οι συνδημιουργοί Ματ και Ρος Ντάφερ έχουν δηλώσει στο Entertainment Weekly ότι τα τελευταία επεισόδια του Stranger Things θα ικανοποιήσουν τους ανυπόμονους θαυμαστές, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις.

«Μεγάλο μέρος της σεζόν χτίστηκε γύρω από την ιδέα του να κλείσει ο κύκλος, απαντώντας σε πολλές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν από την πρώτη κιόλας σεζόν», είπε ο Ματ. Νομίζω ότι τα δύο μεγαλύτερα ερωτήματα που δεν απαντήσαμε πραγματικά στην πρώτη σεζόν και που απαντάμε σε αυτό τον τελευταίο κύκλο είναι: «Τι είναι πραγματικά το Upside Down;» και «Γιατί απήχθη ο Will Byers».

Ο Ματ πρόσθεσε: «Επειδή η ιστορία ξεκίνησε πραγματικά με τον Will και την εξαφάνισή του, ένιωσα ότι, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος, έπρεπε να τελειώσει πραγματικά με αυτόν με πολλούς τρόπους. Τις τελευταίες δύο σεζόν, δεν είχαμε επικεντρωθεί πολύ στον Γουίλ. Οπότε υπήρχαν τόσα πολλά να εξερευνήσουμε μαζί του από την οπτική του χαρακτήρα και της πλοκής».