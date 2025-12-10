Πόσοι θεατές είδαν το Stranger Things 5 στο Netflix, την εβδομάδα 1 - 7 Δεκεμβρίου 2025.

Διανύουμε τη σεζόν Stranger Things στο Netflix. Την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς έκαναν το ντεμπούτο τους με 59,6 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες πέντε ημέρες της μετάδοσής τους. Αν και κατά τη δεύτερη εβδομάδα από την κυκλοφορία του, η τηλεθέαση μειώθηκε σε 23,6 εκατομμύρια προβολές, ο πρώτος τόμος της πέμπτης σεζόν παρέμεινε ο πιο δημοφιλής τηλεοπτικός τίτλος της εβδομάδας από 1 έως 7 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η πέμπτη σεζόν βρίσκεται στο νούμερο ένα σε 63 χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Επιπλέον, και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν της σειράς συνεχίζουν να βρίσκονται στο Top 10 του Netflix για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, με συνολικό αριθμό προβολών 26,2 εκατομμύρια — ένα εκατομμύριο περισσότερες από την προηγούμενη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η πέμπτη σεζόν έχει προσελκύσει παλιούς και νέους θεατές συνολικά.



Όπως θα δει κανείς, για ακόμα μια εβδομάδα, το μισό Top 10 του Netflix ανήκει στο Stranger Things! H πρώτη σεζόν τερματίζει στο Νο. 3 (8,2 εκατομμύρια προβολές), η δεύτερη σεζόν στο Νο. 5 (6,8 εκατομμύρια προβολές), η τρίτη σεζόν στο Νο. 6 (5,9 εκατομμύρια προβολές) και η τέταρτη σεζόν στο Νο. 7 (5,3 εκατομμύρια προβολές).

O δεύτερος τόμος του Stranger Things θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 26 Δεκεμβρίου, ενώ το μεγάλο φινάλε θα είναι διαθέσιμο την 1η Ιανουρίου 2026.







Σε άλλα νέα, στις 3 Δεκεμβρίου, δηλαδή η περίοδος των 91 ημερών κατά την οποία το Netflix υπολογίζει τους τίτλους με τις περισσότερες προβολές, έληξε για το Volume 2 της δεύτερης σεζόν της Wednesday, η οποία και επίσημα είναι η τέταρτη (αγγλόφωνη) σειρά με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Netflix.

Tην πρώτη θέση των κορυφαίων αγγλόφωνων σειρών κατέχει η πρώτη σεζόν του Wednesday και ακολοθούν τα: Adolescence στη δεύτερη θέση της λίστας και η τέταρτη σεζόν του Stranger Things στην τρίτη θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το DAHMER.