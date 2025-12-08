Οι θαυμαστές της σειράς Stranger Things εντόπισαν ένα ξεκαρδιστικό λάθος στο μοντάζ του δεύτερου επεισοδίου της πέμπτης σεζόν.

Οι ορκισμένοι φαν του Stranger Things του Netflix, είναι γνωστοί για την τάση τους να (υπερ)αναλύουν κάθε καρέ αναζητώντας στοιχεία για το Upside Down, ωστόσο οι τελευταίες τους ανακαλύψεις δεν αφορούν την πλοκή, αλλά επικά λάθη στην παραγωγή.



Όπως αυτά που εντόπισαν οι πιο παρατηρητικοί θεατές στο Volume 1 της πέμπτης σεζόν και τα οποία έχουν ξεφύγει από το μοντάζ.



Συγκεκριμένα, ένα βίντεο από το δεύτερο επεισόδιο που έγινε viral στο TikTok αποκάλυψε ένα εκπληκτικό και ξεκαρδιστικό λάθος στο μοντάζ, το οποίο προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές στο διαδίκτυο.

Το συγκεκριμένο λάθος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας έντονης νυχτερινής σκηνής με πρωταγωνιστές τον Will (Noah Schnapp) και τη Robin (Maya Hawke), οι οποίοι αναζητούν το σημείο όπου ο Will είδε για τελευταία φορά τον Vecna.



Καθώς περπατούν με φακούς σε ένα σκοτεινό πάρκο της γειτονιάς, οι θεατές παρατηρούν ότι στο έδαφος μπροστά τους υπάρχουν δύο φωτεινά χρωματιστά σημάδια «Χ», το ένα πορτοκαλί και το άλλο μπλε. Τα εν λόγω σημάδια πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν για να σηματοδοτήσουν τις θέσεις των ηθοποιών στο γύρισμα της σκηνής, ωστόσο, το καρέ φαίνεται να ξέφυγε στο μοντάζ και έτσι συμπεριλήφθηκε στην τελική έκδοση που βγήκε στον άερα.



Ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το βίντεο στις 4 Δεκεμβρίου το συνόδευσε με τη λεζάντα «Ωχ, όχι, όχι οι πορτοκαλί και μπλε κολλητικές ταινίες που σηματοδοτούν τις σκηνές», προσθέτοντας ένα emoji που κλαίει, ενώ άλλος σχολιαστής είπε: «Ωχ, ακυρώθηκε ολόκληρη η σεζόν – κλαίω και ξερνάω».

Οι πιο απαιτητικοί φαν της σειράς, το πήραν πιο βαριά από ό,τι θα περίμενε κανείς. «Πρόκειται για μια σειρά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων [για την οποία] χρειάστηκαν χρόνια για να παραχθεί μόνο η τελευταία σεζόν», έγραψε ένας σχολιαστής. «Δεν θα περίμενα να υπάρχει ούτε ένα λάθος με τόσους πόρους».

«Δεν μπορούσαν να το αφαιρέσουν [στο] post production;», έγραψε κάποιος άλλος. «Ειλικρινά, δεν τους ενδιέφερε αυτή η σεζόν», συμπλήρωσε απογοητευμένος.

Ένας άλλος φαν είπε: «Τρία χρόνια περιμέναμε για αυτό. Δεν μάθαμε τίποτα από την παραγωγή του [Game of Thrones]».

Και κάποιος άλλος έγραψε με αγανάκτηση: «Δούλευαν πάνω σε αυτό για πάντα και ξόδεψαν τόσα χρήματα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Οι ταινίες/τηλεοπτικές σειρές χαμηλού προϋπολογισμού συνήθως είναι καλύτερες από αυτό».

Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές βρήκαν το λάθος παράξενα γοητευτικό.

«Μου αρέσει να εντοπίζω μικρές λεπτομέρειες όπως αυτή για να μου θυμίζουν ότι πρόκειται για μια σειρά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Είμαι σίγουρος ότι κάποιος εκεί έξω θα φτιάξει μια ολόκληρη θεωρία για αυτά τα κομμάτια κολλητικής ταινίας».

Κάποιος άλλος θεατής σημείωσε εύστοχα: «Είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπινα λάθη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Τουλάχιστον είναι γνήσιο... ένα γνήσιο ανθρώπινο λάθος, όχι της τεχνητής νοημοσύνης», συμφώνησε άλλος χρήστης.

Και ο αρχικός χρήστης που ανέβασε το βίντεο στο TikTok σχολίασε: «Εξακολουθώ να αγαπώ τη σειρά, παιδιά, και καταλαβαίνω απόλυτα ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, LOL».

Όπως επεσήμανε ένας από τους σχολιαστές, η τυχαία εμφάνιση της κολλητικής ταινίας σε ένα πλάνο του Stranger Things θυμίζει το χάρτινο ποτήρι που εμφανίστηκε στο πλάνο στην τελευταία σεζόν του Game of Thrones. (Και αυτό δεν ήταν το μόνο σύγχρονο ποτήρι που εμφανίστηκε στα τελευταία επεισόδια της σειράς).

Θα μπορούσε όμως να είναι χειρότερο — η ανακάλυψη αυτής της γκάφας στο Stranger Things έρχεται λίγες μέρες μετά την εμφάνιση μελών του συνεργείου στο κάδρο της νέας 4K έκδοσης του Mad Men από το HBO Max...