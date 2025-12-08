Σε τροχιά ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας βρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας Ρολάν Λεσκίρ, κατά τη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν εκτιμήσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην ουσιαστική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Στο επίκεντρο βρέθηκε η απλοποίηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την οποία οι δύο υπουργοί χαρακτήρισαν καίριο εργαλείο για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν τα συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στα εμπόδια που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αναδείχθηκε η ανάγκη άρσης περιορισμών που δυσκολεύουν τη διασυνοριακή δραστηριότητα, προκειμένου να ενισχυθούν η παραγωγικότητα και η αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις νέες δυνατότητες συνεργασίας με τη Γαλλία, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη βούληση των δύο χωρών να συντονίσουν πιο στενά τις θέσεις τους σε κρίσιμα ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα.

