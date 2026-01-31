Τι αναφέρει στο Έκτακτο Δελτίο Καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχονται έντονα φαινόμενα και στην Αττική όπου αναμένονται φαινόμενα με ραγδαιότητα σε πολλές περιοχές.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία της Κυριακής εξελίσσεται σε ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο.

Όπως τονίζουν στο σύνολό τους οι μετεωρολόγοι, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, με τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του: «Η χώρα υποδέχεται νέα κακοκαιρία χωρίς σύγχρονα μετεωρολογικά ραντάρ γεγονός που περιορίζει τόσο την επιχειρησιακή πρόγνωση όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού... Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι.

Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευννοεί η τοπογραφία.

H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Θέλει όμως προσοχή».

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02AkKnuKjCyoeTmWuYspkQFG1XLXt25Qe1u1gW7jtutKBTbLmLdL9nCDnezk3DwU8fl}

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από αργά το βράδυ σήμερα (31.1.2026) αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις και οι πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ως προς τη χρονική εξέλιξη των φαινομένων, αργά το βράδυ και προς τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο, Κυριακή (1.2.2026), βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ελάχιστες περιοχές να μη δεχθούν έστω και ασθενή τοπική βροχόπτωση. Οι μικρότερες πιθανότητες βροχών εντοπίζονται στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και στην Κάσο και την Κάρπαθο.

Περιοχές που θέλουν προσοχή:

Επτάνησα

- Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

- Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

- Εύβοια & Σποράδες

- Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

- Κεντρική Μακεδονία

- Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

- Δυτική & Νότια Κρήτη

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid02PDjSbo6LVwcmZXaG5AhxTgreFZVviz5jP9wz4KuS54zsdRVQFtxjJRgNnxUuKubGl}

Όπως τονίζει ο Κλέαχος Μαρουσάκης, η κακοκαιρία θα περιλαμβάνει, χαλάζι, βροχές με μεγάλη ραγδαιότητα και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκληθούν υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι καθώς διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετεωρολόγος αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» για περισσότερα χιόνια και όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ανάλογα με την πορεία και τη δυναμική του καιρικού συστήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2s4wawhk9d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως την Αττική και τη Θεσσαλία, με διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια ανά περιοχή. «Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της αρχικά στα δυτικά τμήματα και στη συνέχεια θα επεκταθεί γρήγορα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bxyXNRFgns99p2pHD5XHEerpBEp1MabUH6CECF9jm61ZymQwY2m1EW3b6TepEre2l&id=760859466}

Παράλληλα, συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο για την αύξηση της στάθμης του νερού των ποταμών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2s18yybuxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.